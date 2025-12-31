आमचे कार्यकर्ते नाराज पण ती कुटुंबातील गोष्ट, शहराध्यक्ष किशोर शितोळेंनी जाहीर केली भूमिका
महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपानं निवडून येण्याच्या निकषावर उमेदवारांना तिकीट दिल्याची माहिती शहराध्यक्ष किशोर शितोळेंनी दिलीय.
Published : December 31, 2025 at 10:36 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : निवडून येण्याच्या निकषावर भाजपाकडून महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिलीय, अशी माहिती भाजपा शहराध्यक्ष किशोर शितोळेंनी दिलीय. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काहींना उमेदवारी नाकारल्यामुळं ते नाराज झाल्याचं चित्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निर्माण झालं होतं, त्यावर भाजपा शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
युती तुटली ही दोघांसाठी वाईट : "काही महिला पदाधिकाऱ्यांनी रोष व्यक्त केला मात्र त्या आमच्या कुटुंबातील आहेत. त्यांनी आमच्याकडेच राग व्यक्त केलाय. त्या दुसऱ्या कोणत्या पक्षात गेल्या नाहीत ही आमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. युती तुटली हे दोघांसाठी वाईट झालंय. प्रत्येक बैठकीत वेगळी मागणी केल्यानं ही परिस्थिती उद्भवली. आमच्या पक्षाकडं सर्वाधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यात युती तुटल्यानं काही उमेदवारांना संधी मिळाली, पण मतदार त्यामध्ये नाराज झालेत," असं शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी सांगितलं.
नाराज कार्यकर्त्यांनी घातला होता गोंधळ : युती तुटल्यानंतर उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय. मात्र तिकीट नाकारलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी पक्ष प्रचार कार्यालयात एकच गोंधळ घातला. महिला कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे नेते आणि मंत्री अतुल सावे आणि खासदार भागवत कराड यांना जाब विचारायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या दालनाच्या बाहेर गोंधळ घालायला सुरुवात केली. तर काही जणांनी तर आत्महत्या करण्याची तयारी केली होती, यात पोलिसांनी मध्यस्ती केली म्हणून अनर्थ टळला खरा. मात्र दिवसभर भाजपाचे नेते कार्यालयाकडं फिरकलेच नाहीत. यावर भाजपाचे शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी आमच्या घरातील भांडण आहेत, घरातच मिटेल, अशी भूमिका मांडलीय. त्यांनी आपल्याच कुटुंबात खंत व्यक्त केलीय. दुसऱ्या पक्षाकडं गेले नाहीत. आमच्याकडं सर्वाधिक इच्छुक होते. त्यात ज्या जागा आहेत त्यांना निवडून येण्याच्या निकषावर उमेदवारी दिलीय. काही लोक नाराज होणारच, अशी भूमिका शहराध्यक्ष शितोळेंनी मांडलीय.
युती शिवसेनेनं तोडली : "गेल्या काही दिवसांपासून सकारात्मक चर्चा करूनही शिवसेनेनं अचानक युती तोडल्यानं दुःख झालं. जवळपास नऊ वेळा बैठका झाल्यात. काही ठिकाणी आमच्यात जागा वाटप रखडलं होतं. मात्र पक्षाच्या नेत्यांनी त्यात तोडगा काढून प्रस्ताव तयार केला होता. पण शिवसेनेच्या नेत्यांनी वेळोवेळी त्यात बदल करायला सुरुवात केल्यानं योग्य तोडगा निघाला नाही. तर युती तोडण्याचा निर्णय त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेऊन केला नाही. अचानक प्रसिद्धी माध्यमांकडं निर्णय दिला. आमचा त्यांच्याशी वाद नाही. युती तोडली तर आता लढू पण आम्ही टीका करणार नाही विकास कामांवर बोलून प्रचार करू," असं किशोर शितोळे यांनी स्पष्ट केलंय.
