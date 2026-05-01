पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन मित्रांचा मृत्यू; जलसाक्षरतेची गरज जलतरणपटूकडून व्यक्त

टेंभापूरी धरणात बुडून तिघांचा मृत्यू झाल्याची आज घटना समोर आली आहे. यानिमित्तानं जलसाक्षरतेची गरज जलतरपटूनं व्यक्त केली आहे.

बचावकार्याचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 9:52 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - सुट्टीत पोहण्यासाठी जाणे तिघांच्या जीवावर बेतले असल्याची घटना समोर आली. मित्रांसोबत गेलेल्या तीन तरुणांचा गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी धरणात बुडून मृत्यू झाला. मृत युवकांचे अंदाजे वय 25 ते 30 आहे. सर्वजण वाळूज औद्योगिक वसाहतीत काम करत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. शैलेश जोगदंड, शैलेश हेलसकर आणि अविष्कार लोखंडे अशी मृतांची नावे आहेत.

फिरण्यासाठी एकूण नऊ जणांचा गट सार्वजनिक सुट्टी असल्यानं टेंभापुरी धरण परिसरात आले होते. त्यातील सहा जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळालं आहे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी त्यांना घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिका अग्निशमन विभागानं दिली आहे. अज्ञात ठिकाणी पाहायला जाणं घातक असल्याची माहिती वारंवार देऊनही युवक पाण्यात जाण्याचा मोहाला बळी पडत असल्यानं दुर्घटना वाढत असल्याची खंत प्रसिद्ध जलतरणपटू राजेश भोसले यांनी व्यक्त केली.

दुपारी झाली दुर्घटना- वाळूज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या दुर्घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण नऊ तरुणांचा एक गट फिरण्यासाठी धरण परिसरात आला होता. यावेळी पाण्यात उतरलेल्या तिघांचा बुडून मृत्यू झाला. माहिती मिळताच वाळूज पोलीस आणि अग्निशमन दल तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. बचावकार्य राबवत अग्निशमन दलानं तिघांचे मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढले. या घटनेत इतर सहा तरुणांना सुखरूप वाचवण्यात यश आलं आहे. मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी घाटी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणी वाळूज पोलीस अधिक तपास करत आहेत. टेम्भापुरी धरणातील या दुर्दैवी घटनेनं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

जलसाक्षरता महत्वाची- सर्वसामान्याांना शिक्षण घेण्यासाठी सांगितले जाते. तसेच जलसाक्षरतादेखील देण्याची गरज असल्याचं मत आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू राजेश भोसले यांनी व्यक्त केलं. 20 ते 28 या वयोगटातील युवक पाणी पाहून विचलित होतात. त्यांना पाण्यात जाण्याचा मोह आवरत नाही. एकदा तलाव किंवा धरणात पाण्याचा अंदाज येत नसतो. कुठे मोठे तर कुठे छोटे खड्डे, गाळ यांचे प्रमाण माहिती नसते. त्यामुळे बहुतांश युवक फसतात. त्यातून दुर्दैवानं प्राण गमावतात. त्यामुळे शालेय जीवनापासूनच जलसाक्षर करणं गरजेचे आहे. सर्वांना पोहता आले पाहिजे त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचं मत राजेश भोसले यांनी व्यक्त केलं.

