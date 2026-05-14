मुरलीधर मोहोळ यांच्याही ताफ्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल; सुरक्षा व्यवस्थेतही एकच गाडी

छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 369 व्या जयंतीनिमित्त पुण्यातील छत्रपती संभाजी उद्यान येथे त्यांच्या स्मारकाचं भूमिपूजन मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांच्याहस्ते करण्यात आलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 4:40 PM IST

पुणे : जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला प्रतिसाद देत पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric vehicle) वापर सुरू केलाय. तसंच, सुरक्षा व्यवस्थेतील वाहनांची संख्या कमी करून त्यांनी सुरक्षेसाठी फक्त एकच वाहन सोबत ठेवले आहे.

आगामी काळात आधुनिक आणि भव्य स्मारक : मुरलीधर मोहोळ पुढे म्हणाले, “धर्मवीर संभाजी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. आता पुणे महानगरपालिका आणि खासदार निधीच्या माध्यमातून या स्मारकाचं नूतनीकरण करण्यात येत असून, आगामी काळात हे स्मारक आधुनिक आणि भव्य स्वरूपात पुण्याच्या वैभवात भर घालणारे ठरेल.” दरम्यान, पुण्यातील हडपसर परिसरात काल आढळलेल्या संशयास्पद वस्तूबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी पुणे पोलिसांचं कौतुक केलं. “पोलिसांनी वेळेत दक्षता घेतल्यामुळं कोणताही अनर्थ घडला नाही. कायदा-सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता असून, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे,” असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

“कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळं देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागत आहे. पुढील सहा महिने आपण सर्वांनी काही गोष्टींचं पालन केलं, तर देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. जागतिक संकटाच्या काळात राजकारण न करता सर्वांनी देशहितासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे.” - मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय मंत्री

काय म्हणाले होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी? : इराणमधील संघर्षमय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (10 मे) देशातील नागरिकांना एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केलं होतं. त्यांनी नागरिकांना सोन्याची खरेदी टाळण्याचं, परदेश प्रवास मर्यादित करण्याचं आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी कंपन्यांना त्यांच्या 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्थांचा विस्तार करण्याचं आवाहन केलं होतं.

