शिवसेनेसह भाजपाचे ठाण्यात 'जय छठी मैया'; उत्तर भारतीयांच्या 'व्होटबँके'करिता महायुतीत चढाओढ

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना आणि भाजपानं छट पूजेच्या निमित्तानं उत्तर भारतीयांसाठी खास व्यवस्था केली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

Chhath Puja special programs by shivsena BJP
ठाण्यात छट पूजेचं आयोजन (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 10:11 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 10:54 PM IST

ठाणे - राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. दिवाळी सणानंतर उत्तर भारतीयांच्या छट पूजेचं आयोजनदेखील शहर करण्यात आलं आहे. अनेक ठिकाणी कृत्रिम तलाव बनवून छट पूजेचा हा उत्तर भारतीयांसाठीचा महत्वाचा सण साजरा होतोय. यामागे उत्तर भारतीयांच्या मतांची जुळवाजुळव करण्याचं राजकारणदेखील पाहायला मिळत आहे.


मागील अनेक वर्षांपासून ठाण्यातील उपवन तलाव येथे भाजपा नेते धनंजय सिंह हे छट पूजेचं आयोजन करतात. आता शिवसेनेकडूनही रायलादेवी तलाव येथे नियोजनबद्ध असे आयोजन महापालिकेच्या माध्यमातून होत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीय मतदार आहेत. हे मतदान काही प्रभागात तर निर्णायक ठरू शकते. अशा स्थितीत भाजपा आणि शिवसेनेकडून उत्तर भारतीयांना आपल्याकडं वळविण्यासाठी छटपुजे निमित्त सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

शिवसेनेकडून कार्यक्रमाचं आयोजन (Source- ETV Bharat Reporter)

शिवसेनेकडून खास उत्तर भारतीय सेल तयार करण्यात आलेला आहे. या सेलच्या माध्यमातून उत्तर भारतीयांच्या समस्या सोडवण्यात येतात. काही महिन्यापूर्वी उत्तर प्रदेश दिनानिमित्तदेखील ठाण्यात राजकीय पक्षांकडून कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याचप्रमाणं दरवर्षी होळी-रंगपंचमीचंदेखील आयोजन होत असते. सोबत विविध कार्यक्रमांचे आयोजनदेखील होत असते. भाजपाचे अनेक उत्तर भारतीय नेते ठाण्यातील विविध कार्यक्रमांच्या निमित्तानं येत असतात. यावरून सर्वच राजकीय पक्ष महाराष्ट्राबाहेरील मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आपापल्या पद्धतीनं प्रयत्न करताना दिसून येतात.

chhath puja
ठाण्यात छट पूजेचं आयोजन (Source- ETV Bharat Reporter)


छट पूजा गंगा पूजेचं उत्साहात आयोजन- पूर्वांचल एकता समितीनं आयोजित केलेल्या रायलादेवी येथील छट पूजेसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित राहिले होते. त्यांनी अयोध्येला गंगा आरती केल्यानं समाधान मिळाल्याचं म्हटलं होतं. आपण सगळे पुन्हा अयोध्येला जाऊ. आपण सगळ्यांनी मला आमदार बनवल्यानं मी मुख्यमंत्रीदेखील झालो, असे म्हटलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची प्रतीक्षा ५०० वर्षानंतर पूर्ण करून राम मंदिर उभारण्याचं काम केल्याचं सांगितलं. महाराष्ट्रातदेखील सर्व सण उत्सव साजरे केले जातात. मराठी जनतादेखील यात सहभागी होत असल्याचं सांगून पुढेदेखील अशाच पद्धतीनं, उत्सव साजरे केले जातील, असे जाहीर केले.

chhath puja
ठाण्यात छट पूजेचं आयोजन (Source- ETV Bharat Reporter)

पालिकेनं आणखी सुविधा द्याव्यात - धनंजय सिंह - ठाण्यातील भाजपा नेते धनंजय सिंह हे मागील दहा वर्षापासून उपवन तलाव येथे छट पूजेचे आयोजन करतात त्यांनी यंदादेखील नागरिकांसाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केलं. या छट पूजेवेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस आल्यानंतरही नागरिक भरपावसात पुजा करताना दिसले आहेत. दरवर्षी प्रमाणात पुढेदेखील हे आयोजन सुरूच राहणार असल्याचं धनंजय सिंह यांनी सांगितलं आहे.

chhath puja
ठाण्यात छट पूजेचं आयोजन (Source- ETV Bharat Reporter)
युती न होण्याची चिन्हे- यंदा शिवसेना आणि भाजपा महापापालिका निवडणुका स्वतंत्रपणे लढणार असल्याचं चित्र आहे. भाजपा आणि शिवसेना आमने-सामने लढल्यास आपापल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या विशेष सणांच्या माध्यमातून 'मतांचा जोगवा' महत्त्वाचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच यंदा छट पूजेचं विशेष आयोजन आणि मतदारांची काळजी घेताना दोन्ही पक्ष दिसत आहेत.
  • शिवसेना भाजपाकडून पोस्टरबाजी - या छटपूजेनिमित्त शिवसेना आणि भाजपाकडून विविध ठिकाणी ठाण्यात पोस्टरबाजी करण्यात आलेली आहे. या पोस्टरबाजीतून शुभेच्छा देत अप्रत्यक्षपणे प्रचारदेखील करण्यात येत आहे.

Last Updated : October 27, 2025 at 10:54 PM IST

