छटपूजेच्या नावाखाली सार्वजनिक घाटाचे विद्रुपीकरण? ग्रामस्थांसह मनसेचा महापालिकेला आंदोलनाचा इशारा!
छटपूजेच्या पूर्वसंध्येला नदी घाटावर ऑइल पेंटनं नावे लिहिल्यानं ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. घाट पूर्ववत न केल्यास आंदोलन करण्याचा मनसेह ग्रामस्थांनी इशारा दिला आहे.
Published : November 12, 2026 at 4:30 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना नदी घाटावर छटपूजेच्या जागेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. छटपूजेच्या पूर्वसंध्येला सार्वजनिक नदी घाटावर ऑइल पेंटनं नावे लिहून पूजेसाठी जागा आरक्षित केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
सार्वजनिक घाटाचे विद्रुपीकरण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. घाटावरील रंगवलेली नावे आणि पट्टे तातडीने हटवून परिसर पूर्ववत करावा, अन्यथा शहरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मनसे पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
उद्या (13 नोव्हेंबर) होणाऱ्या छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर नदी घाटावर पूजाविधीसाठी जागा निश्चित करण्याची लगबग सुरू आहे. मात्र, या जागा निश्चित करताना काही नागरिकांनी सार्वजनिक घाटावर थेट ऑइल पेंटनं आपली नावे लिहून पट्टे मारल्याचे निदर्शनाला आलं आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचा खासगी वापर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर अशा प्रकारे कोणाच्या परवानगीनं रंगकाम करण्यात आलं, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
सणाला विरोध नाही-या प्रकरणामुळे धार्मिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर यावरून वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, मनसे पदाधिकाऱ्यांनी आपला विरोध छटपूजेला किंवा कोणत्याही धर्माला नसल्याचं स्पष्ट केलं. सार्वजनिक घाटाच्या विद्रुपीकरणाला विरोध असल्याचं मनसेनं म्हटलं आहे. धार्मिक उत्सव साजरे करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी सार्वजनिक जागेवर स्वतःची नावे लिहून जागा आरक्षित करणं कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गैरसोय होण्याची शक्यता - स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पवना नदी घाटाचा परिसर हा केवळ एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी नसून परिसरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा सार्वजनिक भाग आहे. या ठिकाणी अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचाही विचार होणं आवश्यक आहे. एखाद्या नागरिकाचं निधन झाल्यास त्याच्या अंतिम विधीसाठी जागा उपलब्ध होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. घाटावरील जागा अशा प्रकारे अडवून ठेवल्यानं इतर नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता असल्याचंही ग्रामस्थांनी सांगितलं.
महापालिका प्रशासन गप्प का- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून शहरातील स्मशानभूमी आणि नदी घाटांच्या सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध कामे केली जात आहेत. असे असताना सार्वजनिक घाटावर ऑइल पेंटनं नावे लिहून परिसराचे विद्रुपीकरण होत असताना महापालिका प्रशासन गप्प का, असा सवाल मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रशासन हस्तक्षेप करणार का?- छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी महापालिका प्रशासनानं तातडीने हस्तक्षेप करावा. घाटावरील रंगवलेली नावे आणि पट्टे काढून जागा स्वच्छ करावी, तसेच सार्वजनिक जागेचा वापर करण्याबाबत स्पष्ट नियम लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. छटपूजेपूर्वी हा परिसर पूर्ववत न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून शहरात मोठे आंदोलन उभारलं जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार? छटपूजेपूर्वी नदी घाटावरील रंगकाम हटवून परिसर स्वच्छ केला जाणार का? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. धार्मिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला हा वाद प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानं शांत होणार की आंदोलनाचे स्वरूप धारण करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सणादिवशी उत्तर भारतीय काय करतात?- बिहार आणि उत्तर भारतातील लोकांसाठी, 'छठ' हा सण सर्वात महत्त्वाच्या उत्सवांपैकी एक मानला जातो. या सणादिवशी उत्तर भारतीय लोक नदीकाठी एकत्र येऊन सूर्यदेवाला 'अर्घ्य' अर्पण करतात. हा सण निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा आहे. स्वच्छता, संयम आणि सामाजिक एकतेचा संदेश देतो. पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी हा सण एक उत्तम आदर्श आहे.