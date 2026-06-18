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'छगन भुजबळ लपून बसले होते, आमचा दरारा वेगळाच होता' : बाळा नांदगावकरांनी चोळलं उबाठा नेत्यांच्या जखमांवर मीठ

छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडल्यावर निवडणूक तर हरले होते, शिवाय भीतीनं दोन महिने लपून बसले होते, असं बाळा नांदगावकर यांनी सांगितलं.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 8:25 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 8:39 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : "आमच्या काळात वेगळाच दरारा होता, छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडल्यावर निवडणूक तर हरले होते, शिवाय भीतीनं दोन महिने लपून बसले होते. आता पण तो दरारा आहे, पण काय होतंय माहिती नाही," अशी टोले बाजी मनसे नेते बाळा नांदगवकर यांनी केली. "पक्षाच्या चिन्हावर त्यांच्या तत्वांवर निवडणूक लढवायची आणि नंतर असं करायचं म्हणजे ही पक्षाची आणि मतदारांची फसवणूक असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. यापुढच्या सर्व निवडणुका लढण्यास कार्यकर्त्यांनी तयारी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यापुढं सर्व निवडणुकांमध्ये मेहनती कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात येणार असल्याची माहिती देखील बाळा नांदगावकर यांनी दिली. त्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांसह पंगतीत बसून जेवणाचा आनंद घेतला.

बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या : "खासदार होताना पक्षाचं चिन्ह आणि विचारधारा मान्य असल्यानं त्यांना पक्षप्रमुख त्यांना उमेदवारी देतात, मतदार त्यांना त्यांच्या विचारधारेमुळे मतदान करतात. हा देशासाठी धोका आहे, असं मत बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केलं. जर मतदार आपल्यासोबत आहे, याची खात्री आहे, तर मग मतदान बॅलेट पेपरवर घेण्यास काय हरकत आहे ? मी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला विनंती करेल की या पुढं मतदान बॅलेट पेपरवर घ्यावं," असं मत मनसे नेते नांदगावकर यांनी व्यक्त केलं.

छगन भुजबळ लपून बसले होते, आमचा दरारा वेगळाच होता' : बाळा नांदगावकरांनी चोळलं उबाठा नेत्यांच्या जखमांवर मीठ (ETV Bharat Reporter)

पद गेल्यावर कोणी विचारत नाही : "हल्लीचे पुढारी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी स्वतःच ढोल ताशे लावतात, हार फुल पुढं पाठवतात. हा अनुभव सांगतोय, इतकं वर्ष राजकारण पाहिलं त्याचा अनुभव आहे. माझ्या स्वागताला मला हे काही करावं लागलं नाही, अशी उपसाहात्मक टीका मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केली. संभाजीनगरमध्ये काही तरी घडवाल याची खात्री आहे, त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीला आलो," असं त्यांनी सांगितलं. "राज ठाकरे राजकारणात कधीही हिंदू मुसलमान करत नाहीत, द्वेषाचं नाही, तर तत्वाचं राजकारण केलं जाते. इतर पक्षात प्रवेश सुरू आहेत, त्यांचे भाव पहा. इथं तसं नाही, प्रेमानं लोक येतात, बदल घडवण्यासाठी येतात. आज अनेक लोक आहेत ज्यांना आम्ही पुढं जाण्याची संधी दिली. आज त्यातील काही लोक मंत्रिमंडळातील आहेत. ज्यांना मी संधी दिली, ते तालुका अध्यक्ष, नगरसेवक, आमदार केले. इतकंच काय तर ते मुख्यमंत्री झाले. आम्ही ठाकरे कुटुंबीयांशी प्रामाणिक आहोत. आम्ही आजही तिथेच आहोत, तरी कोणाकडं हात पसरण्याची गरज पडत नाही," अशी टोलेबाजी बाळा नांदगावकर यांनी केली.

कार्यकर्त्यांना देणार संधी : "मोठं होण्यासाठी पोटात आग पाहिजे, ऊर्जा देण्याचं काम आम्ही करू, अशी भावना बाळा नांदगावकर यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यात केली. आपण ग्राम पंचायत निवडणुका लढू तयारी आहे का तुमची? असा प्रश्न त्यांनी कार्यकर्त्यांना विचारला. आमचा कार्यकर्ता नगरसेवक, आमदार, खासदार झालेला पाहिजे. मागणारे नाही तर देणारे कार्यकर्ते झाले पाहिजे. लोकांची कामं तुम्ही केली पाहिजेत, काही तरी केलं पाहिजे, हा विचार करा. येणारी प्रत्येक निवडणूक लढवणार आहोत, त्यासाठी तयार रहा. तरुणांनी तयार रहा, ताकदीनं उभं रहा, आरे ला कारे करण्याची तयारी ठेवा. काही जण गेले, त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचं भल करण्यासाठी गेले, त्यांना शुभेच्छा. आमचं काही म्हणणं नाही. आता जे सोबत आहेत, त्यांना मोठं करायचं आहे. प्रत्येक जण ताकदीचा आहे, त्याला बळ देण्याचं काम आम्ही करू. तुम्ही मोठं, व्हा पक्ष आपोआप मोठा होतो. तुम्ही निवडणुका लढवल्या पाहिजे, जबाबदारी घेतली पाहिजे. समाजात तुमची पत मोठी करा, पद आपोआप तुमच्याकडं येतील," असा विश्वास बाळा नांदगावकर यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

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Last Updated : June 18, 2026 at 8:39 PM IST

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CHHAGAN BHUJBAL WAS LYING LOW
MNS LEADER BALA NANDGAONKAR
छगन भुजबळ लपून बसले होते
बाळा नांदगावकर
BALA NANDGAONKAR ON CHHAGAN BHUJBAL

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