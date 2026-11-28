छगन भुजबळ यांनी डिलिमिटेशन बिलाचा विषय एका वाक्यात संपवला! म्हणाले, 'महायुती...'
डिलिमिटेशन विधेयकावर छगन भुजबळ यांनी भूमिका मांडली. काय म्हणाले भुजबळ? वाचा सविस्तर...
Published : November 28, 2026 at 10:24 PM IST
पुणे - डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देण्यावरुन अनेक राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला, अशी चर्चा आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीत सध्या बिनसलं आहे. आघाडीतील घटक पक्षांनी यावरुन शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे.
डिलिमिटेशन विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. "आम्ही महायुतीमध्ये आहोत. महायुतीची जी भूमिका असेल तीच आमची भूमिका असेल. तसंच शरद पवार यांच्या पक्षाची भूमिका त्यांचे लोक ठरवतील," असं छगन भुजबळ म्हणाले.
त्यांच्या पक्षातील लोक निर्णय घेतील - डिलिमिटेशनबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून जी भूमिका मांडण्यात येत आहे त्याबाबत भुजबळ यांना विचारलं असता "माझ्याकडं अशी काही माहिती नाही. सुप्रियाताई म्हणाल्या की, अगोदर ते बिल येऊ द्या, ते आम्हाला वाचू द्या. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय ते पाहू आणि त्याच्यानंतर आम्ही ठरवू. त्यामुळे या विधेयकाबाबत त्यांच्या पक्षातील नेते निर्णय घेतील," असं छगन भुजबळ म्हणाले.
शरद पवार यांच्या पक्षाच्या वेगवेगळ्या भूमिकेवरुन महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला. "विरोधी पक्ष काय म्हणतात त्याला शरद पवार यांच्या पक्षातील लोक उत्तर देतील," असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
लोकप्रतिनिधीसुद्धा वाढले पाहिजेत - 50 टक्के जागा वाढवण्यासंदर्भातला प्रस्ताव कॅबिनेटनं मंजूर केला आहे. याबाबत भुजबळ म्हणाले, लोकसंख्या जर वाढली असेल आणि आता गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये जी होती त्याच्यापेक्षा लोकसंख्या खूप वाढली आहे. महाराष्ट्राची स्थिती पाहता त्या प्रमाणामध्ये लोकप्रतिनिधीसुद्धा वाढले पाहिजेत, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असू शकतो. महिलांना प्रतिनिधित्व दिलं गेलंच पाहिजे या हेतूनं सरकार पुढं जात आहे."
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