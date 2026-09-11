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''जिल्हाधिकाऱ्यांशी घाणेरड्या भाषेत चर्चा; मुख्यमंत्र्यांना, शिंदेंना, बावनकुळेंना शिव्या घालत सुटलेत...'', भुजबळांची जरांगेंवर टीका

"मनोज जरांगे पाटील महिला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी घाणेरड्या भाषेत बोलले आणि मुख्यमंत्र्यांना शिव्या घातल्या," असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

Chhagan Bhujbal Slams Manoj Jarange Patil
छगन भुजबळांची जरांगेंवर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 6:26 PM IST

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नाशिक : ''मनोज जरांगे महिला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी घाणेरड्या भाषेत बोलले, त्यामुळे त्या प्रचंड नाराज झाल्या होत्या. तसंच जरांगे मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, मंत्री बावनकुळे यांना शिव्या घालत सुटले आहेत. लोकशाहीत काय करावं हा ज्याचा त्याचा मुद्दा आहे. मात्र, लोकांना त्रास होणार नाही, हे पाहणं सरकारी यंत्रणेचं काम आहे'', असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. भुजबळ नाशिक दौऱ्यावर आले असता पत्रकारांशी बोलत होते.

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून मराठा-कुणबी आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ते गेल्या 14 दिवसांपासून उपोषणावर बसले आहेत. जरांगे उद्या मुंबईत उपोषण करण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेकडे सरकारचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीनं चर्चा करण्यासाठी गेल्या असलेल्या महिला जिल्हाधिकाऱ्यांशी जरांगे यांनी अत्यंत घाणेरड्या भाषेत संवाद साधल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

"राज्यात चांगल्या गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो. आपण येवल्यात एमआयडीसी (MIDC) सुरू करत असून, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधांची व्यवस्था केली आहे. या प्रकल्पासाठी पावणेदोनशे एकर जागा आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवल लागत आहे. तसंच रोज 50 लाख लिटर पाण्याची आवश्यकता भासणार असून, यातील 60 टक्के पाणी शेतीसाठी दिलं जाणार आहे. यामुळे वाहतूक (ट्रक्स), कामगार आणि इतरांचे उद्योग वाढून तब्बल 50 हजार शेतकऱ्यांना फायदा होईल, तसंच त्यांच्या शेतीमालाला शाश्वत ग्राहक निर्माण होईल. आता मुख्यमंत्र्यांनी या कामात सहकार्य केल्यामुळे प्रकल्पाला गती प्राप्त होईल", असं भुजबळ यांनी म्हटलं.

माध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत आनंद आहे. त्यांच्या इंग्रजी भाषणावर हेतूपुरस्सर आरोप करण्यात काहीही अर्थ नाही; तिथं त्यांचं चांगलं स्वागत झालं आणि भाषणही उत्तम झालं. परदेश दौऱ्यावर वेगवेगळे लोक जात असतात, मीसुद्धा परदेशात गेलो आहे. आपण तिथं जाऊन काय चांगलं काम केलं, हेच सांगत असतो. त्यामुळे शिंदे यांनी परदेशात जे साध्य केलं, त्याबद्दल मला आनंद आहे", असं भुजबळ यांनी म्हटलं.

"एमपीएससी (MPSC) परीक्षेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे अराजकीय संस्था आणि राजकारण यांची भेसळ होता कामा नये. राजकीय पक्षाला मोर्चा काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; पण संस्था जर अराजकीय असेल, तर त्यात राजकारण आणू नये", असं भुजबळ यांनी म्हटलं.

"नाशिकमधील खड्डे बुजवणं हे फार कठीण काम नाही. सुदैवानं आता पाऊस उघडला आहे; त्यामुळे महापालिकेनं जास्त कंत्राटदार नेमावेत आणि व्यवस्थित चौकोन करून खड्डे भरावेत. अधिकाऱ्यांनी आपली इच्छाशक्ती प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे. जिकडे गणेश मंडळं आहेत, तिथंही विशेष लक्ष घालावं. महापालिकेचं काम दुहेरी स्वरूपाचं आहे, कारण सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं काम वेगळं आहे आणि शहरातील खड्डे बुजवणं हा विषय तर नित्याचाच आहे. रस्ते, पाणी आणि कचऱ्याची समस्या दूर करून नाशिककरांना सोयी-सुविधा देणं हे पालिकेचं रोजचं कर्तव्यच आहे, त्यांनी ते चोख पार पाडावं", असा सल्ला भुजबळ यांनी प्रशासनाला दिला.

"डीजेच्या वापराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीनं साजरा करावा. आपण गणेशाला 'विघ्नहर्ता' म्हणतो, 'विघ्नकर्ता' नाही; त्यामुळे देवाची पूजा भक्तीभावानं झाली पाहिजे. मोठा आवाज केला म्हणजे देवाला लवकर ऐकू जातं किंवा समजतं असं मुळीच नाही. पूर्वी बँड, लेझीम, लाठी-दांडपट्टा अशा पारंपरिक खेळांच्या माध्यमातून मिरवणुका निघत असत. त्यामुळे आवाजाची मर्यादा कमी राखणं हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसंच लेझरच्या प्रकाशझोतामुळे अनेकांचं डोळे निकामी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे लेझरचा वापरही पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे", असं भुजबळ यांनी म्हटलं.

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