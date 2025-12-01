एका हातात कागद, दुसऱ्या हातात सलाईन! छगन भुजबळांचा हॉस्पिटलमधून महायुतीच्या उमेदवारांकरिता प्रचार
मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी रुग्णालयातून ऑनलाईन पद्धतीनं भाषण करत महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचं येवलेकरांना आवाहन केलं. यावेळी त्यांनी विरोधकांवरदेखील भ्रष्टाचारावरून निशाणा साधला.
Published : December 1, 2025 at 7:40 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 8:47 AM IST
नाशिक- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून उमदेवारांचा जोरदार प्रचार करण्यात येतो. या प्रचाराच्या वेळी सभांना जाण्याकरिता नेत्यांची दमछाकदेखील होत आहे. अशा स्थितीत मंत्री छगन भुजबळ रुग्णालयात दाखल आहेत. मात्र, त्यांनी तेथून निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यासाठी आणि उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी पार पाडल्याचं दिसून आलं.
येवलेकरांना केवळ विकास हवा आहे, हाच आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे येवला नगरपालिका निवडणुकीत जेवढे प्रेम तुम्ही मला दिले तेवढेच महायुतीच्या उमेदवारांना निश्चित द्याल, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मुंबईत हॉस्पिटलमध्ये सलाईन घेत असतानाही मंत्री भुजबळ यांनी महायुतीच्या प्रचार सभेत येवलेकरांशी ऑनलाईन संवाद साधला. व्हिडिओमध्ये एका हातात कागद, दुसऱ्या हातात सलाईन घेतलेले छगन भुजबळ दिसून आले.
सभेला भुजबळ कुटुंब उपस्थित होतं- येवल्यातील महायुतीच्या प्रचारार्थ या सभेला माजी खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ आणि मंत्री भुजबळ यांच्या पत्नी मीना भुजबळदेखील उपस्थित होत्या. माझी इच्छा असतानासुद्धा नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये सहभाग घेता आला नाही. विकासाच्या मुद्द्यावर मी इथे आलो आणि विकासकामेही केली. 2004 मध्ये मला काम करण्याची आणि सेवा करण्याची संधी येवल्यात मिळाली. हजारो कोटी रुपयांची कामे मला करायला मिळाली, त्यासाठी आपली साथ होती. अनेक कामे मतदार संघात केली, म्हणून तुम्ही मला 5 वेळा निवडून दिले. आपल्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारासह सर्वच उमेदवारांना आपण निवडून द्याल, असे आवाहन मंत्री भुजबळांनी रुग्णालयातून केल.
कोटींची कामे केली- येवला मतदार संघात मुक्तभूमी, शिवसृष्टी, महात्मा फुले नाट्यगृह, उपजिल्हा रुग्णालय, क्रीडा संकुल आणि इतर अनेक विकासकामे केली. नगरपालिका कार्यालय, प्रशासकीय सचिवालय, महापुरुषांचे पुतळे आणि स्मारके उभारली आहेत. मांजरपाडा काम फक्त आपण पूर्ण करू शकलो. येवला शहराला जोडणारे रस्ते कोट्यवधी रुपये खर्च करून चौपदरी रस्ता होत आहे. येवला, कोपरगाव आणि मनमाड रोड चौपदरीकरण सुरू आहे. येवला बायपास आपण करत आहोत. येवल्यातील असंख्य कामे प्रगती पथावर आहेत. पाण्याच्या प्रश्न गंभीर आपण सोडवत आहोत. पाणी येऊ नये, म्हणून काहींनी राजकारण केले, खोडा घातला. पण, आपण प्रश्न सोडवला. शहराच्या सर्व भागात शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे कामे सुरुवात होईल, असे आश्वासन येवलेकरांना मंत्री भुजबळ यांनी दिले.
- भुजबळांचा विरोधकांना टोला- येवल्यात आम्ही कुणाच्याही जमिनी, बँका लुबाडल्या नाही किंवा पैसेही बुडवले नाही, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांचे नाव न घेता लगावला. संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सुरज उतनाही तेज चमकता है. सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई, जब मैं फिर भी जी गया, असा शेर म्हणून छगन भुजबळ यांनी भाषणांची सांगता केली.
