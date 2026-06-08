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राज्यसभेची संधी हुकली; राजेंद्र जैन राज्यसभेच्या रिंगणात, छगन भुजबळांनी अखेर व्यक्त केली मनातील खंत

राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ इच्छुक होते. मात्र राजेंद्र जैन यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. यावर छगन भुजबळ यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Chhagan Bhujbal
ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 2:26 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ इच्छुक असल्याची चर्चा होती. मात्र, राज्यसभेवर जाण्यासंदर्भात त्यांनी एक अट मांडल्याचं बोललं जात होतं. स्वतःचे मंत्रिपद पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ यांना द्यावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. या प्रस्तावाला भाजपाकडून हिरवा कंदील मिळाला नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभेसाठी माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या नावाची घोषणा केली आणि भुजबळ यांची राज्यसभेची आशा पुन्हा एकदा अपुरी राहिली.

छगन भुजबळ नाराज असल्याची चर्चां : राजेंद्र जैन यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाल्यानंतर छगन भुजबळ नाराज असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आलंय. मात्र, याबाबत प्रतिक्रिया देताना त्यांनी आपल्या मनातील खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, “मला राज्यसभा आणि लोकसभेत जाण्याची इच्छा होती. चार-पाच वेळा संधी आली, पण दुर्दैवाने ती मिळाली नाही. यावेळीही प्रयत्न केला होता. मकरंद पाटील मंत्री आहेत, त्यांचे भाऊ खासदार आहेत. सुनेत्रा पवार मंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा खासदार आहे. तटकरे खासदार आहेत, तर त्यांचा मुलगा आमदार आहे. मग हाच नियम मला का लागू होऊ नये, एवढीच माझी भूमिका होती.”

प्रतिक्रिया देताना ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (ETV Bharat Reporter)

भाजपाकडं प्रस्ताव गेला होता : भुजबळ पुढे म्हणाले, “हा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही वेळ लागला असावा. भाजपाकडे प्रस्ताव गेला होता. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी त्यावर विचार करू, असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळं भाजपानं प्रस्ताव नाकारला, असं म्हणण्यात तथ्य नाही. मी नाराजही नाही. इतरांना जो न्याय लावला जातो, तोच न्याय मला मिळावा, अशी माझी अपेक्षा होती. त्यात अन्याय काय आहे?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

राजेंद्र जैन यांनी केला उमेदवारी अर्ज दाखल : या सगळ्या पार्श्वभूमिवर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे राज्यसभेसाठी माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी खासदार प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, मंत्री छगन भुजबळ, ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, युवा नेते खासदार पार्थ पवार तसंच महायुतीतील मंत्री आशिष शेलार, मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह पक्षाचे अनेक आमदार उपस्थित होते.

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