महाडच्या ग्रामदैवत विरेश्वर महाराजांच्या छबिना उत्सवाला महाशिवरात्रीपासून दिमाखात सुरुवात
महाडचे ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराजांच्या वार्षिक महाशिवरात्री उत्सवाला महाशिवरात्रीपासून मोठी सुरुवात झाली आहे. या काळात मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी उसळते.
Published : February 15, 2026 at 6:23 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या आणि पारंपरिक यात्रांपैकी एक असलेल्या महाडच्या ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराजांच्या छबिना उत्सवाला रविवारी महाशिवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर उत्साहात प्रारंभ झाला आहे. चार ते पाच दिवस चालणाऱ्या या उत्सवादरम्यान मंदिर परिसरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. विरेश्वर महाराजांची बहीण मानल्या जाणाऱ्या गावदेवी जाकमाता देवीच्या मंदिरातून विधीवत पूजा-अर्चा करून देवीची भव्य पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी अनेक भाविकांनी गर्दी केली होती.
वाद्यांच्या गजरात निघाली मिरवणूक : पावा-झेंडा घेऊन मानकरी, वेषधारी गोंधळी, मानाचे खांदेकरी, ब्रास बँड, सनई-चौघडा यांच्या गजरात आणि लेझीमच्या तालावर नाचणाऱ्या भाविकांच्या उपस्थितीत संपूर्ण महाड शहर भक्तिमय झालं आहे. महाड शहरातील विविध भागांमधून निघालेले आखाडे देखील या मिरवणुकीत मोठ्या उत्साहानं सहभागी होतात. यामुळं सोहळ्याची रंगत अधिकच वाढते.
मोठ्या संख्येनं भाविक महाडमध्ये दाखल : उंचच उंच सासणकाठ्या खांद्यावर नाचवत सादर केला जाणारा पारंपरिक खेळ हा संपूर्ण कोकणात केवळ महाडचीच खास ओळख मानला जातो. बाजारपेठेतून ग्रामदेवता जाकमातेची पालखी विरेश्वर महाराजांच्या भेटीसाठी निघाल्याचा हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे तसंच महाड पंचक्रोशीतील हजारो भाविक नवस फेडण्यासाठी आणि या अद्वितीय सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी महाडमध्ये दाखल झाले असून पुढील काही दिवस संपूर्ण शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघणार आहे.
उत्सवाचा पहिल्या दिवशी बांधी विशेष पूजा : महाडचे ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराज यांचा छबिना उत्सव नुकताच साजरा झाला. यामध्ये लाखो भाविक महाडमध्ये आले होते. शिवाय विविध जिल्ह्यातून आणि परराज्यातून विविध खेळण्यांची दुकाने देखील आली आहेत. ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराजांच्या छबिना उत्सवास पारंपरिक पद्धतीनं प्रारंभ झाला. रविवारी उत्सवाच्या प्रथम दिवशी महाराजांची विशेष महापूजा बांधण्यात आली.
हेही वाचा :