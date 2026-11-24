28 नोव्हेंबरला 'छबिलदास फनफिनिटी' उपक्रमाचे आयोजन; प्रसिद्ध सुलेखनकार अच्युत पालव यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
या उपक्रमातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे शाळेतील विद्यार्थी आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कार्याची आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती उपस्थितांना देणार आहेत.
Published : November 24, 2026 at 10:05 PM IST
मुंबई : जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट (GEI) संचलित दादर येथील नामांकित छबिलदास इंग्लिश मीडियम स्कूलद्वारे 'छबिलदास फनफिनिटी' या अभिनव उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, येत्या शनिवारी (28 नोव्हेंबर) सायंकाळी 4:30 ते रात्री 9:30 या वेळेत पालक, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या एकत्रित सहभागानं हा ज्ञानोत्सव संपन्न होणार आहे. या भव्य उपक्रमाचे उद्घाटन प्रसिद्ध सुलेखनकार पद्मश्री अच्युत पालव यांच्या हस्ते होणार असून, या उपक्रमास विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर भेटी देणार आहेत.
व्यवहाराचं आणि नागरी प्रशासनाचं ज्ञान मिळणं आवश्यक : संस्थेचे चेअरमन शैलेंद्र आर. साळवी म्हणाले की, "जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या 137 वर्षांच्या गौरवशाली शैक्षणिक परंपरेत आम्ही नेहमीच काळाच्या पुढचा विचार करून विद्यार्थ्यांना घडवलं आहे. केवळ पुस्तकी शिक्षण न देता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष व्यवहाराचं आणि नागरी प्रशासनाचं ज्ञान मिळणं आवश्यक आहे. 'फनफिनिटी'च्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका नेमकी कशी चालते, तिचा कारभार कसा चालतो, याचं विशेष प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिलं जात आहे. तसंच प्रगत एआय तंत्रज्ञानाचे धोके ओळखून भविष्यात विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत आणि ते आत्मविश्वासानं करिअरमध्ये यशस्वी व्हावेत, यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्नशील आहोत."
विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांचा एकत्रित उपक्रम : मुख्याध्यापिका कोमल कडवे यांनी सांगितलं की, "विद्यार्थ्यांच्या आनंदाला, सर्जनशीलतेला, कल्पकतेला आणि अनुभवाधारित शिक्षणाला नवी दिशा देणारा 'छबिलदास फनफिनिटी' हा विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांचा एकत्रित उपक्रम आहे. इस्रोची अंतराळ मोहीम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑलिम्पिक खेळ आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजाचे सादरीकरण यांतून मुलांची जिज्ञासा आणि सर्जनशीलता नक्कीच वाढेल. प्रसिद्ध सुलेखनकार पद्मश्री अच्युत पालव यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन होत असल्याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे."
'छबिलदास फनफिनिटी' उपक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये...
- मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे विशेष सादरीकरण : या उपक्रमातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे शाळेतील विद्यार्थी आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कार्याची आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती उपस्थितांना देणार आहेत.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि अंतराळ विज्ञान : भविष्यातील प्रगत एआय तंत्रज्ञानाचे फायदे, संभाव्य धोके आणि बदलत्या करिअरच्या संधींसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासोबतच या उपक्रमात एआय आणि इस्रो अंतराळ मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे.
- कला, क्रीडा आणि अभ्यासविषयक प्रकल्प : विद्यार्थ्यांचे विविध अभ्यासविषयक प्रकल्प, आर्ट गॅलरी, चित्रांचे प्रदर्शन, नृत्य, संगीत-वाद्य आणि इतर बहुकलांचे सादरीकरण होणार आहे. यासोबतच सूर्यमालेची माहिती देणारा लघुपट दाखविण्यात येणार आहे. तसंच विविध ऑलिम्पिक खेळांची माहिती दिली जाणार असून, लहान मुलांसाठी खेळण्याची विविध साधनंही उपलब्ध असणार आहेत.
- पालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग : या संपूर्ण उपक्रमात पालकांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग असणार असून, पालकांनी खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
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