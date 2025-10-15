चेन्नईच्या साईभक्ताकडून शिर्डी साईबाबांना एकूण 48 लाखांची देणगी; 25 लाखांची सोन्याची छत्री आणि 23 लाख रोख अर्पण
चेन्नईचे साईभक्त जितेंद्र उमेडी यांनी शिर्डी साईबाबांना (Shirdi Sai Baba) 25 लाखांची सोन्याची छत्री आणि 23 लाखाची रोख देणगी अर्पण केलीय.
Published : October 15, 2025 at 3:52 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 4:03 PM IST
शिर्डी : सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडत असले तरी, शिर्डी साईबाबांवरील भक्तांची श्रद्धा मात्र अजूनही अढळ आहे. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय. चेन्नई येथील साईभक्त जितेंद्र उमेडी या परिवाराने साईबाबांच्या चरणी तब्बल 48 लाख रुपयांची देणगी अर्पण केलीय. 25 लाख रु. किमतीची सोन्याचा मुलामा असलेली छत्री आणि 23 लाख रुपये रोख स्वरूपात साईबाबांना अर्पण करण्यात आले आहेत.
सोन्याचा मुलामा असलेली छत्री साईंच्या चरणी अर्पण : चेन्नई येथील सुवर्ण व्यवसाय करणारे जितेंद्र उमेडी हे गेली अनेक वर्ष साईबाबांचे भक्त आहेत. साईबाबांना सोन्याची एखादी वस्तू अर्पण करण्याची त्यांची मनोमन इच्छा होती. अखेर त्यांनी ती इच्छा पूर्ण करत आज शिर्डी साईबाबा संस्थानाला सोन्याचा मुलामा असलेली भव्य छत्री अर्पण केली. ही छत्री तयार करण्यासाठी सुमारे 185 ग्रॅम सोनं आणि तांबं वापरण्यात आलं असून या छत्रीचं एकूण वजन 15 किलो आहे. छत्रीवर सुंदर नक्षीकाम आणि कोरीव काम करण्यात आलं आहे. याशिवाय उमेडी यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या मेडिकल फंडसाठी 23 लाख रुपये रोख स्वरूपात देणगी म्हणून दिले आहेत. अशाप्रकारे एकूण 48 लाख रुपयांची देणगी साईबाबा संस्थानाला अर्पण करण्यात आल्याची माहिती, देणगीदार साईभक्त जितेंद्र उमेडी यांनी दिली.
साईबाबांच्या डोक्यावर नवीन छत्री बसवण्यात आली : साईबाबांच्या मूर्तीवरील आधीची छत्री काढण्यात आली असून आज उमेडी या भाविकाने दिलेली नवीन छत्री साईबाबांच्या दुपारच्या मध्याह्न आरतीवेळी साईबाबांच्या डोक्यावर बसवण्यात आली. या छत्रीचे मूल्यांकन गोल्ड व्हॅली संस्थेकडून करण्यात आल्यानंतर या छत्रीची अधिकृत किंमत साईबाबा संस्थानच्या वतीनं निश्चित केली जाणार असल्याचं संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सांगितलं.
साईबाबा संस्थानच्या वतीनं केला सत्कार : साईबाबा संस्थानाला देणगी देणारे साईभक्त जितेंद्र उमेडी आणि त्यांचा पत्नी चिताक्ष उमेडी यांचा साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सूर्यवंशी उपस्थित होते.
हेही वाचा -