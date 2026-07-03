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चेन्नईच्या भक्ताची शिर्डी साई बाबांना अनोखी भेट : अर्पण केला सुवर्ण शंख

चेन्नईच्या भक्तानं शिर्डीतील साई बाबांच्या चरणी 100 ग्रॅम सोनाचा मुलामा असलेला शंख दान केला आहे. या शंखाची किमत 13 लाख 27 हजार 900 रुपये आहे.

Chennai Devotee Donate Gold Conch
सुवर्ण शंख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 12:36 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 12:52 PM IST

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शिर्डी : शिर्डीतील साई बाबांच्या चरणी चेन्नईच्या भक्तानं 100 ग्रॅम सोनाचा मुलामा असलेला शंख दान केला आहे. या शंखावर आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आलेलं असून त्यावर सोन्याचा मुलामा देण्यात आला आहे. या शंखाची किंमत 13 लाख 27 हजार 900 रुपये इतकी आहे. जी लक्ष्मी कांता असं या चेन्नीईतील साईभक्ताचं नाव आहे. जी लक्ष्मी कांता यांनी गुरुवारी शिर्डीतील साई मंदिराला भेट देत हा शंख दान केला आहे, अशी माहिती शिर्डी साई मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. हा शंख दान केल्याबद्दल साईभक्त जी लक्ष्मी कांता यांचा मंदिराच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला आहे.

Chennai Devotee Donate Gold Conch
शिर्डी साई बाबा (ETV Bharat)
Chennai Devotee Donate Gold Conch
शिर्डी साई मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि जी लक्ष्मी कांता (ETV Bharat)

मी मागील 30 वर्षापासून शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनाला येतो. माझ्या कठीण काळात मला साई बाबांचं बोलावणं आलं, त्यामुळेच मी शिर्डीत आले. साई बाबांनी मला खूप काही दिलं आहे. कठीण काळात साई बाबांनी मला योग्य मार्ग दाखवला, त्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावर हास्य फुललं. माझ्याकडं आज जे काही आहे, ते सगळं साई बाबांचं आहे. त्यामुळे मी अनेक गरीबांची मदत करते - जी लक्ष्मी कांता साई भक्त चेन्नई, तामिळनाडू

Chennai Devotee Donate Gold Conch
सुवर्ण शंख (ETV Bharat)
Chennai Devotee Donate Gold Conch
साई बाबांना अनोखी भेट दिल्यानंतर गोरक्ष गाडीलकर यांनी त्यांचा सत्कार केला. (ETV Bharat)

साई बाबांवरील निस्सिम भक्तीमुळे दान केला सुवर्ण शंख : जी लक्ष्मी कांता यांनी सांगितलं की, "साईबाबांवर गेल्या तीन दशकांपासून अखंड श्रद्धा आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी माझ्या आयुष्यात अत्यंत कठीण काळ सुरू असताना मला साईबाबांचं बोलावणं आलं. तेव्हापासून मी दरवर्षी न चुकता शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेते. साईबाबांवरील निस्सीम श्रद्धेपोटी मी दरवर्षी सलग 108 दिवस पायात चप्पल न घालता कडक व्रत पाळते. साईबाबा प्रत्येक कठीण प्रसंगात आपल्याला मार्गदर्शन करतात. अगदी स्वप्नात येऊनही योग्य-अयोग्याची जाणीव करून देतात, असा माझा ठाम विश्वास आहे. साईबाबांच्या इच्छेशिवाय आपल्या आयुष्यात कोणताही महत्त्वाचा निर्णय मी घेत नाही. साईबाबांकडून मिळालेल्या कृपेनंच मी आनंदी राहून गरजू लोकांना मदत करू शकते. मी अर्पण केलेला सुवर्ण शंख हे केवळ मौल्यवान दान नसून साईबाबांप्रती असलेल्या अथांग भक्तीचं प्रतीक आहे, असं मी मानते."

Chennai Devotee Donate Gold Conch
चेन्नईच्या भक्ताची शिर्डी साई बाबांना अनोखी भेट (ETV Bharat)

जी लक्ष्मी कांता यांचा सत्कार : हा कलाकुसर केलेला सुवर्ण शंख साईबाबा संस्थानकडं सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते जी लक्ष्मी कांता यांचा शाल, साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. देश-विदेशातून लाखो भाविक दरवर्षी शिर्डीत येऊन साईचरणी नतमस्तक होतात. कोणी रोख रक्कम, तर कोणी सोन्या-चांदीचे दागिने अर्पण करून आपल्या श्रद्धेची भावना व्यक्त करतात. जी. लक्ष्मी कांता यांनी अर्पण केलेला 13 लाख 27 हजार रुपये किमतीचा सुवर्ण शंख हा अशाच निस्सीम श्रद्धेचा आणि साईभक्तीचा अनोखा नजराणा ठरला असून शिर्डीत या दानाची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे.

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Last Updated : July 3, 2026 at 12:52 PM IST

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शिर्डी साई बाबांना अनोखी भेट
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CHENNAI DEVOTEE DONATE GOLD CONCH

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