ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात देशभरातील साडेबारा लाख केमिस्ट संपावर; शिर्डीत 100 टक्के मेडिकल बंद!

देशभरातील सुमारे साडेबारा लाख औषध विक्रेत्यांनी एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. शिर्डीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे.

ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात औषधांच्या दुकानांचा संप (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 4:45 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 4:59 PM IST

शिर्डी : केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन औषध विक्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाविरोधात आणि बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या अनैतिक डिस्काउंट वॉरच्या निषेधार्थ आज देशभरातील औषध विक्रेते रस्त्यावर उतरले आहेत. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेच्या देशव्यापी आवाहनाला प्रतिसाद देत देशभरातील सुमारे साडेबारा लाख केमिस्ट एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपावर गेले आहेत.

केमिस्टसमोरील अडचणी आणि सरकारच्या धोरणांवर भाष्य : संपाचा मोठा परिणाम अहिल्यानगर जिल्ह्यासह आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असलेल्या साईनगरी शिर्डीतही दिसून आला. शहरातील संपूर्ण औषध बाजार आज कडकडीत बंद ठेवण्यात आला आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजित पराग यांनी “ईटीव्ही भारत”शी संवाद साधताना आंदोलनाची पार्श्वभूमी, केमिस्टसमोरील अडचणी आणि सरकारच्या धोरणांवर भूमिका मांडली.

प्रतिक्रिया देताना अजित पराग (ETV Bharat Reporter)

ऑनलाईन औषध विक्रीला तात्पुरती मंजुरी दिली होती: औषध विक्रेत्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि बाजारातील वाढत्या कॉर्पोरेट मक्तेदारीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा नागरिक घराबाहेर पडू शकत नव्हते. तेव्हा रुग्णांना वेळेवर आणि घरपोच औषधे मिळावीत, या मानवतावादी दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने GSR 817 अंतर्गत ऑनलाईन औषध विक्रीला तात्पुरती मंजुरी दिली होती. मात्र, कोरोना काळ संपल्यानंतरही ही अधिसूचना मागे घेण्यात आलेली नाही. या अधिसूचनेचा आधार घेत अनेक ऑनलाईन पोर्टल्सकडून बेकायदेशीररीत्या औषध विक्री होत असल्याचा आरोप संघटनेने केलाय. यामुळं पारंपरिक रिटेल औषध व्यवसाय गंभीर अडचणीत सापडल्याचं संघटनेचं म्हणणं आहे.

कॉर्पोरेट सवलतींमुळे वाढले संकट : औषध क्षेत्रात अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी प्रवेश केला आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटीने औषध विक्रेत्यांचे कमिशन मार्जिन आधीच निश्चित केलं असताना, केवळ ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या या अवास्तव सवलतींमुळं सामान्य औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचं अजित पराग यांनी सांगितलं. यामुळं औषध क्षेत्रात एक चुकीचा आणि घातक संदेश जात असल्याचं अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य अजित पराग यांनी सांगितलं.

शिर्डीसह जिल्ह्यात शंभर टक्के बंद : या देशव्यापी लाक्षणिक संपाला अहिल्यानगर जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील सुमारे 4000 केमिस्ट या संपात सहभागी झाले असून सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची आणि स्थानिक नागरिकांची गरज भागवणारी सर्व 80 औषधांची दुकाने पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळं शहरातील औषध बाजारात दिवसभर शुकशुकाट पाहायला मिळाला.

अत्यावश्यक सेवा सुरू : संपादरम्यान औषध विक्रेता संघटनेने आपले सामाजिक उत्तरदायित्व आणि रुग्णांप्रती असलेले कर्तव्य पूर्णपणे जपल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आमचा हा लढा कोणत्याही प्रकारे रुग्ण किंवा सामान्य जनतेच्या विरोधात नाही. तर तो केवळ सरकारच्या चुकीच्या आणि जाचक धोरणांविरोधात आहे. कोणत्याही रुग्णाचा जीव औषधांअभावी धोक्यात येऊ नये असं सांगत, संपूर्ण काळजी घेतली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील दुकाने सुरू असून सर्व सरकारी आणि निमशासकीय रुग्णालयांच्या आवारातील औषध दुकाने रुग्णांच्या सोयीसाठी 24 तास पूर्णपणे सुरू ठेवण्यात आली आहेत. आणीबाणीच्या किंवा गंभीर प्रसंगी तातडीने औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी संघटनेने स्थानिक पातळीवर अत्यावश्यक सेवांचे आणि जबाबदार पदाधिकाऱ्यांचे फोन नंबर जाहीर केले आहेत. फोन येताच गरजू रुग्णांपर्यंत औषध पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

औषध विक्रेत्यांनी दिला थेट इशारा : आजचा हा बंद केवळ एक दिवसाचा सांकेतिक बंद आहे. या माध्यमातून सरकारला शेवटचा इशारा देण्याचा प्रयत्न केमिस्ट संघटनेनं केला आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेची केंद्रीय समिती दिल्लीत या विषयावर सरकारशी आणि संबंधित मंत्रालयाशी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मात्र. या लाक्षणिक बंदनंतरही जर केंद्र सरकारने ऑनलाईन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणलं नाही. GSR 817 अधिसूचना मागे घेतली नाही. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मक्तेदारीला लगाम घातला नाही, तर भविष्यात संपूर्ण देशात अमर्यादित काळासाठी बेमुदत देशव्यापी बंद पुकारला जाईल, असा थेट आणि तीव्र इशारा औषध विक्रेत्यांनी दिलाय.

Last Updated : May 20, 2026 at 4:59 PM IST

