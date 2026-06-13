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डॉक्टर रुग्णांना औषध देऊ शकतात का?; क्लिनिकमधील औषध विक्रीवरून केमिस्ट-डॉक्टर्स आमनेसामने

क्लिनिकमध्ये औषधांची थेट विक्री करण्यावरून केमिस्ट आणि डॉक्टर्स यांच्यातील वाद चिघळत चालला आहे.

औषध विक्रीवरून केमिस्ट आणि डॉक्टर्स आमनेसामने
औषध विक्रीवरून केमिस्ट आणि डॉक्टर्स आमनेसामने (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 9:04 PM IST

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पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून क्लिनिकमध्ये औषध विक्रीच्या मुद्द्यावरून केमिस्ट आणि डॉक्टर आमनेसामने आले आहेत. औषध विक्रेत्यांनी डॉक्टरांवर नियमबाह्य पद्धतीने औषधांची विक्री करत असल्याचा आरोप केलाय. तर, डॉक्टरांनी रुग्णांचे हित आणि तातडीच्या उपचारांसाठी स्वतः औषधे देणे कायदेशीर तसेच अत्यावश्यक असल्याचं सांगत या आरोपांचे खंडन केलंय.

औषधे परवानाधारक औषध विक्रेत्यांकडून खरेदी करावीत : रुग्णांची तपासणी करून औषधे लिहून देणं हे डॉक्टरांचं काम असून, रुग्णांनी ती औषधे परवानाधारक औषध विक्रेत्यांकडून खरेदी करावीत, असं असताना काही डॉक्टर क्लिनिकमध्येच रुग्णांना औषधे देतात. 'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940' नुसार औषधांची विक्री परवानाधारक औषध विक्रेत्यांकडूनच होणं आवश्यक आहे. जे रुग्णांना दिलेल्या औषधांची नोंद ठेवतात, असं सांगत केमिस्ट असोसिएशनने क्लिनिकमधील औषध विक्रीला विरोध केलाय.

प्रतिक्रिया देताना अनिल बेलकर आणि डॉ.अविनाश भोंडवे (ETV Bharat Reporter)

क्लिनिकच्या औषध साठ्याची चौकशी करावी : याबाबत बोलताना केमिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल बेलकर म्हणाले, "'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940' आणि 1945 च्या नियमांनुसार 'शेड्यूल के' अंतर्गत डॉक्टरांना सर्व नोंदी ठेवणं बंधनकारक आहे. मात्र, औषध साठ्याची नेमकी मर्यादा स्पष्ट नसल्यामुळं काही डॉक्टर त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. ते क्लिनिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात औषधसाठा करून रुग्णांना थेट औषध विक्री करतात. ज्या डॉक्टरांकडून आवश्यक नोंदी ठेवल्या जात नाहीत, त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. काही रुग्णांना मेडिक्लेमसाठी औषधांचे बिलं आवश्यक असतात. मात्र, डॉक्टरांना कायद्यानुसार औषध विक्रीचे बिल देता येत नाही. त्यामुळं सरकारचा जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स बुडत आहे. ज्या पद्धतीनं अन्न व औषध प्रशासन आमच्या दुकानांची तपासणी करतात, त्याचप्रमाणे डॉक्टरांच्या क्लिनिकचीही तपासणी करून औषधसाठ्याची चौकशी करावी," असंही त्यांनी सांगितलं.

तुकाराम मुंढे यांनी गंभीर दखल घ्यावी : ते पुढे म्हणाले, "आपत्कालीन परिस्थितीसाठी डॉक्टर काही प्रमाणात औषधसाठा ठेवू शकतात. मात्र,आता औषध विक्रेत्यांच्या भूमिकेमध्ये डॉक्टर हे आले असून ते रुग्णांना औषध विक्री करत असल्याचं समोर आलं आहे. तसेच काही डॉक्टर त्यांच्या कंपनीचे औषध बनवून विविध स्कीम रुग्णांना तसेच नागरिकांना देत आहे. फार्मा कंपन्यांकडून परदेश दौरे टीव्ही, फ्रीज किंवा गाड्यांसारखी प्रलोभने स्वीकारून काही डॉक्टर्स क्लिनिकमधून औषध विक्री करत आहेत. नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.

डॉक्टरांनी औषध देऊच नये असं म्हणणं चुकीचं : दुसरीकडं, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले की, "'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940' मध्ये औषधे कशी तयार करावीत, ती कोण तयार करेल आणि त्यांची तपासणी कोण करेल, याबाबतचा उल्लेख आहे. यात विशिष्ट शाखेतील काही डॉक्टरांच्या औषधाबाबत नियम देण्यात आले आहे. परंतु असं कोठेही लिहिलेलं नाही की डॉक्टरांनी औषधे देऊ नये. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की डॉक्टरांना तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांना काही औषधे द्यावीच लागणार आहे. तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात जिथ काही ठिकाणी डॉक्टर जातात पण तिथ मेडिकल दुकानेच नसतात, अश्यावेळेस काही औषधे डॉक्टरांना ठेवावी लागतात. हे खरं आहे की इमर्जन्सी औषधे किती प्रमाणात ठेवावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण डॉक्टरांनी औषध देऊच नये असं म्हणणं चुकीच आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

तत्काळ औषधोपचार आवश्यक : ते पुढे म्हणाले की, "केमिस्ट असोसिएशनने असं म्हटलं आहे की, इमर्जन्सी औषध ठेवावी पण डॉक्टरांनी ठेवूच नये अस म्हणणं चुकीच आहे. रात्री-अपरात्री लहान मुलाला ताप येणे, जुलाब-उलट्या होणे, अचानक पोटात दुखणे किंवा अपघात अशा परिस्थितीत तत्काळ औषधोपचार आवश्यक असतात. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात तर रात्रीच्या वेळी औषधांची दुकाने उपलब्ध नसतात. अशावेळी डॉक्टरांनी औषधे स्वतः जवळ ठेवली नाहीत तर रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. डॉक्टर रुग्णाला तपासून त्याच्या प्रकृतीला योग्य आणि गुणकारी असणारी विश्वासू व ब्रँडेड औषधेच लिहून देतात. रुग्णाचा खर्च उगाच वाढावा किंवा त्याचा आजार बरा होऊ नये असा विचार कोणताही डॉक्टर करत नाही. सध्याच्या काळात औषधांच्या वाढत्या किंमती आणि काही आयात औषधोपचारांमुळं खर्च वाढतोय. यात डॉक्टरांचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नसतो," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

औषध विक्री
क्लिनिकमध्ये औषधांची थेट विक्री
CHEMISTS DOCTORS
केमिस्ट आणि डॉक्टर्स वाद
DIRECT SALE OF MEDICINES IN CLINICS

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