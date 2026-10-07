अंबडमध्ये रसायनयुक्त पाणी असल्यानं महिलांना गर्भधारणा टाळण्याचा सल्ला; टँकरनं पाणीपुरवठा करण्याचं महापौरांचं आश्वासन
पाणी रसायनयुक्त असल्यामुळं अंबड औद्योगिक वसाहतीत राहणाऱ्या नागरिकांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. यावर नाशिकच्या महापौरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : October 7, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 8:42 PM IST
नाशिक- आधीच दुष्काळ त्यात बोअरवेलमधील पाणी रसायनयुक्त असल्यानं जिल्ह्यातील नागरिकांची 'इकडं आड तिकडं विहीर अशी अवस्था झाली आहे. यावर अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही उपाययोजना न झाल्यानं नागरिक हवालदिल आहेत.
शहरातील अंबड औद्योगिक वसाहतीत जमिनीत झिरपलेले रसायनयुक्त पाणी नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादायक ठरत आहे. आतापर्यंत 119 नागरिकांना त्वचाविकार झाले आहे. मुलांना घरी राहण्याचा सल्ला शाळेतून दिला जातोय. तर उपचार सुरू असलेल्या महिलांना गर्भधारणा टाळण्याचा सल्ला डॉक्टर देत आहेत. विशेष म्हणजे उद्भवलेल्या या समस्येवर कडक कारवाई करण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळही अपयशी ठरत आहे.
अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील बेजबाबदार कारखान्यांच्या जमिनीत झिरपणाऱ्या घातक रसायनांमुळे परिसरातील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आलं आहे. दत्तनगरमधील 15 हजारांची लोकसंख्या ही बोरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून येथील नळातून आणि बोरवेलमधून रसायनयुक्त पाणी येत असल्यानं स्थानिक नागरिकांना गंभीर त्वचेच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. मागील महिन्याभरापासून हवालदिल झालेल्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच उपचारासाठी दर महिन्याला हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. तसेच त्वचा विकारांवर उपचार घेणाऱ्या महिलांना डॉक्टरांकडून प्रेग्नेंसी टाळा असा सल्ला दिला जात आहे. अशा महिलांची संख्याही मोठी आहे.
पिण्यासाठी पाणी विकत घ्यावे लागते- रासायनिक रसायनयुक्त पाण्यामुळे आम्ही त्रस्त आहोत. घरातील अनेक जण त्वचारोगाने त्रस्त आहेत. या समस्येमुळे आम्ही दर महिन्याला पाच हजाराचे स्वच्छ पाणी खरेदी करतो. उपचारासाठी पाच हजारांची औषधेही खरेदी करावी लागत आहेत, असं एका पीडित महिलेनं सांगितलं.
अंघोळीसाठी नातेवाईकांकडे जावे लागते- प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी चौकशी सुरू केली आहे. तरीही रसायनयुक्त पाणी बोरवेलमधून येत आहे. यातून सुटका होत नसल्यानं काही नागरिकांनी दुसरीकडे घर घेतलं आहे. तसेच अनेक जण आंघोळीसाठी नातेवाईकांकडे जात आहेत.
टँकरनं पाणीपुरवठा करणार- अंबडच्या काही परिसरात बोरिंग पाणी हे रसायनयुक्त येत होते. अनेक नागरिकांनी उठाव त्याठिकाणी केला. एमआयडीसी असली तरी गाइडलाइननुसार कारवाई केली जाईल. त्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. कारवाई म्हणून निमा, आयमा यांना महापालिकेनं पत्र दिलं आहे. लहान मुले आणि महिलांना त्वचारोग या पाण्यानं झाला आहे. हा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. पर्यावरण प्रेमी आणि आम्ही भेट देत पाहणी केली. पाणीपुरवठा होत नाही म्हणून बोअरिंग पाणी त्यांना वापरावे लागत आहे. पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी आता त्या परिसरातील नागरिकांना टँकरद्वारे देण्यात येणार आहे. आरोग्य सुविधा आणि पाणी आपण त्यांना उपलब्ध करून देणार आहे, असं महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी म्हटलं आहे.
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