चेंबूर मधील झाड पडून झालेल्या दुर्घटनेनंतर विरोधकांनी अधिवेशनात सत्ताधार्यांना घेरलं
मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, काल मुंबईत जोरदार पाऊस झाला. झाड पडणं हे जरी नैसर्गिक आपत्ती असली तरी देखील याची काळजी पालिकेनं घेतली पाहिजे.
Published : July 1, 2026 at 6:49 PM IST
मुंबई - चेंबूरमध्ये काल अतिशय वाईट घटना घडली. एक झाड एका स्कूल व्हॅनवर कोसळलं आणि दहा मुलं यामध्ये जखमी झाली. यात एका मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनाचे प्रतिसाद आज विधिमंडळात देखील पाहायला मिळाले. विरोधकांनी आज या विषयावर सत्ताधार्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.
याविषयी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले की, चेंबूरमध्ये घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मुंबईमध्ये अशा प्रकारचे अपघात घडत आहेत. रस्त्यांचे काम सुरू असताना ती कामं व्यवस्थित न झाल्यानं झाडांवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच आम्ही आजवर मुंबईतील काँक्रिटीकरणाला विरोध करत होतो. मात्र सत्ताधारी आणि महापौर यांना मुंबईकरांची नाही तर बांगलादेशची चिंता लागली आहे. राज्यात आणि मुंबईत अशा घटना घडत असताना सत्ताधारी केवळ राजकारण करत आहेत.
याविषयी बोलताना काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नाना पाटोले म्हणाले की, सरकार अजून किती लोकांचा जीव घेणार आहे? चेंबूरमध्ये अशी घटना घडल्यामुळे सरकारचं पितळ उघडं पडलं आहे. इतक्या हलका पावसामुळे मुंबईची वाहतूक ठप्प होत आहे. झाड पडून मुलाचा मृत्यू होत आहे. सरकार याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. याला जबाबदार भाजपा आणि महायुती सरकारच आहे. सरकारवर गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा. अध्यक्ष असं असताना देखील विधानसभेमध्ये सरकारची बाजू घेत आहेत. या सरकारचा आम्ही निषेध करतो.
सरकारकडे मोठं बहुमत असल्याने सरकारला कोण मरतंय कोण राहतंय याची पडलेली नाही. सरकार विधानसभेमध्ये देखील उत्तर देत नाही. सरकारला सर्वसामान्य जनतेची पडलेली नाही. - विजय वडेटीवर, नेते, काँग्रेस
दुसरीकडे ह्याच विषयी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, काल मुंबईत जोरदार पाऊस झाला. झाड पडणं हे जरी नैसर्गिक आपत्ती असली तरी देखील याची काळजी पालिकेनं घेतली पाहिजे. अशा घटना घडणार नाहीत याकडे सरकार आणि पालिका प्रशासन लक्ष ठेवून आहे.
दुसरीकडे याच दुर्घटनेवरून महानगरपालिकेला भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी घरचा आहेर दिला. झाड पडण्याच्या अगोदर लोकांनी महापालिकेकडे निवेदने दिली होती. लोखंडाला गंज चढू शकतो पण लोकांच्या निवेदनाला गंज चढतो का? शेतकरी पावसाळ्यात काम करतो, मग महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना काम करायला काय जातं, अशा शब्दांत महानगरपालिकेला सुधीर मुनगंटीवार यांनी खडसावलं.
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