चला डोसे खाऊया; शेफ विष्णू मनोहर करणार सलग 25 तास डोसे बनविण्याचा विक्रम, सुरुवातीला ईटीव्हीनं दिली ओळखं

प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर (Chef Vishnu Manohar) हे अमरावतीत सलग २५ तास डोसे बनवण्याचा विक्रम प्रस्थापित करत आहेत.

Chef Vishnu Manohar
शेफ विष्णू मनोहर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 1:25 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 1:32 PM IST

अमरावती : विख्यात शेफ विष्णू मनोहर (Chef Vishnu Manohar) हे अमरावती शहरात जुन्या बायपासवर स्थित गुणवंत लॉन येथे सलग 25 तास डोसे बनवण्याचा विक्रम नोंदवण्यास सज्ज झाले आहेत. शनिवारी सकाळी सात वाजल्यापासून चवदार डोसे बनविण्यास सुरुवात झाली असून या डोशांची चव चाखण्यासाठी खवय्यांची गर्दी उसळली आहे.



'हा' एकतीसावा विक्रम : गतवर्षी दिवाळीच्यापर्वावर नागपूर शहरात सलग 24 तास डोसे बनवण्याचा विक्रम शेफ विष्णू मनोहर यांनी केलाय. आता आपलाच विक्रम मोडण्यासाठी त्यांनी अमरावती शहरात 25 तास डोसे बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेसिपी क्षेत्रात आजवर तीस विक्रमांची नोंद विष्णू मनोहर यांच्या नावावर असून आता अमरावतीत एकतिसावा विक्रम नोंदवण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.

शेफ विष्णू मनोहर यांचा विक्रम (ETV Bharat Reporter)

"नागपूरला 24 तास आणि आज अमरावतीत 25 तास डोसे बनवण्याचा विक्रम मी नोंदवतो आहे. पुढे हा विक्रम मी पुण्यात करणार आहे. पुण्याला 26 तास डोसे तयार करणार आहे. यानंतर हैदराबाद, कानपूर, संभाजीनगर याठिकाणी प्रत्येकी एक तास वाढवून नवा विक्रम प्रस्थापित करणार आहे." - विष्णू मनोहर, प्रसिद्ध शेफ

Chef Vishnu Manohar
डोसे बनवताना शेफ विष्णू मनोहर (ETV Bharat Reporter)

"२००३ मध्ये मी 'ईटीव्ही'ला काम सुरू केलं. सलग १४ वर्ष मेजवानीचे कार्यक्रम माझे व्हायचे. खरं तर ईटीव्हीमुळं मला खरी ओळख मिळाली. हा नवा विश्वविक्रम नोंदवत असताना रविवारी सकाळी १५ हजारावर डोसे तयार होतील असा अंदाज आहे." - विष्णू मनोहर, प्रसिद्ध शेफ

Chef Vishnu Manohar
डोसे खाण्‍यासाठी खवय्यांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)


गरमा-गरम डोसे खाण्‍यासाठी खवय्यांची गर्दी : सलग २५ तास डोसे बनवण्याचा विक्रम अमरावतीत नोंदवला जात असताना, शनिवारी सकाळपासून विष्णू मनोहर यांचं विश्वविक्रमी काम पाहण्यास अमरावतीकरांनी गर्दी केली. विशेष म्हणजे याठिकाणी तयार होणारे डोसे हे निःशुल्क चाखायला मिळतात, हे कळल्यावर अमरावतीकरांच्या आनंदला पारा उरला नाही. अगदी मोठी रांग करून खवय्ये डोसाची चव चाखायला तुटून पडले होते. शनिवारी दिवसभर आणि रात्रभर चवदार डोशांची मेजवानी विष्णू मनोहर यांच्या विक्रमाच्या निमित्तानं अमरावतीकरांना मिळत आहे.

Chef Vishnu Manohar
शेफ विष्णू मनोहर डोसा बनवताना (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : October 18, 2025 at 1:32 PM IST

