ठाण्यात दगाबाज प्रियकराला दीड महिन्यानंतर बेड्या; पाच दिवसाची पोलीस कोठडी
खडकपाडा येथील दगाबाज प्रियकराला गुन्हा नोंद झाल्यानंतर दीड महिन्यानी बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याला कोर्टात हजर केलं असता, पाच दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली.
Published : December 1, 2025 at 10:41 PM IST
ठाणे : जिल्ह्यात ३४ वर्षीय जिमच्या मालकानं जिममध्ये व्यायामासाठी येणाऱ्या २९ वर्षीय पीडित तरुणीशी मैत्री केली. मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात होऊन पीडितेला लग्नाचं आमिष दाखवलं. त्यानंतर तिचा मोबाईल हॅक करून अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत, ब्लॅकमेल करत तिच्यावर बलत्कार केल्याची घटना घडली होती. या दगाबाजान लव, प्यार, ओर धोका या हिंदी चित्रपटातील कथेसारखीच पीडित तरुणीसोबत ही घटना घडली.
ही घटना कल्याण पश्चिम भागातील खडकपाडा भागात घडली होती. याप्रकरणी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात बलात्कारसह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करत आरोपीचा शोध सरू केला असता पोलीस पथकाला तब्बल दीड महिन्यानंतर दगाबाज प्रियकराला बेड्या ठोकण्यात यश आलं आहे. विनीत गायकर ( वय ३४ ) रा. गायकर हाऊस, कल्याण पश्चिम असं अटक आरोपीचं नाव असून त्याला न्यायालयात हजर केलं असता ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती या गुन्हाचा तपास करणारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल चव्हाण यांनी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित २९ वर्षीय तरुणी कल्याण पश्चिम भागात कुटुंबासह राहात असून ती आरोपीच्या जिममध्ये व्यायाम करायला जात होती. त्याच सुमरास जिमचा मालक आरोपी विनीत याच्याशी जिममध्येच ओळख होऊन मैत्री झाली होती. त्यानंतर प्रेमचं सुत जुळवत पीडितेला जाळ्यात ओढून लग्नाचं आमिष दाखवलं. हा दगाबाज एवढ्यावर थांबला नाही तर त्याने पीडितेचा मोबाइल हॅकिंग करत दोघांचे अश्लील व्हिडिओ मोबाइलमध्ये चित्रीकरण केले. हेच अश्लील व्हिडिओ मोबाइलमध्ये पीडित तरुणीला दिसले. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला.
त्यानंतर पिडीत तरुणीने १४ ऑक्टोबर रोजी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात धाव घेऊ अत्याचार, ब्लॅकमेलसह सायबर गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला असता आरोपीला गुन्हा दाखल झाल्याची कुणकुण लागताच तो फरार झाला होता. पीडितेचा अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल करून बलत्कार करणाऱ्या आरोपी प्रियकराचा शोध खडकपाडा पोलिसांनी सुरू केला असता तब्बल दीड महिन्याच्या अथक शोध मोहिमेनंतर कल्याण पश्चिमेतील फडके मैदान परिसरात पोलिसांनी सापळा रचत आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.
दीड महिन्यापूर्वी आरोपीने राजकीय बळाचा वापर करत तरुणीवर दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी चौकशी करत याप्रकरणी पीडित मुलीची तक्रार घेत आरोपीवर बलात्कार ब्लॅकमेलिंग आणि अन्य गुन्हे दाखल केले होते. आज न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून आता पोलीस या आरोपीने आणखी काही मुलींसोबत अशा प्रकारे ब्लॅकमेलिंग केलं आहे का? याचा तपास करत असल्याचं सांगण्यात आलं.