ETV Bharat / state

पुण्यातील जैन बोर्डिंगप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांचा ‘जैसे थे’ आदेश; जमीन विक्रीला तात्पुरता ब्रेक

मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तालयात 'एचएनडी' जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटींनी या प्रकरणात परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.

Charity Commissioner orders status quo in Jain boarding case
पुण्यातील जैन बोर्डिंगप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांचा ‘जैसे थे’ आदेश (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पुण्यातील शिवाजीनगर येथील ऐतिहासिक 'एचएनडी' जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्रीविरोधातील लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मुंबई येथील धर्मादाय आयुक्तालयात आज झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी या प्रकरणात ‘स्टेटस्-क्वो’ म्हणजेच परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जैन समाजाच्या आंदोलनाला कायदेशीर पाठबळ मिळालं असून, बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्रीला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. जैन समाजाने या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, येत्या 28 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सुनावणीत काय घडलं? : मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तालयात 'एचएनडी' जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी युक्तिवाद केला. जैन समाजाचे प्रमुख प्रतिनिधी लक्ष्मीकांत खाबिया, अक्षय जैन यांच्यासह अनेक जैन बांधव सुनावणीसाठी उपस्थित होते. या सुनावणीत धर्मादाय आयुक्तांनी जमीन विक्रीच्या प्रक्रियेवर तात्पुरता स्थगिती आदेश देत ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे सध्या तरी ही जागा विकली जाणार नाही.

नेमका वाद काय? : पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जैन बोर्डिंग हाऊस आणि भगवान महादेव दिगंबर मंदिर ही जैन समाजाची ऐतिहासिक आणि भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळं आहेत. 1958 साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी या वसतिगृहाची स्थापना केली होती, ज्याचा उद्देश जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी निवासाची सोय उपलब्ध करून देणं हा होता. मात्र, काही महिन्यांपासून या जागेच्या विक्रीचा प्रस्ताव आणि विश्वस्तांचा विकासाचा हेतू यावरून वाद निर्माण झाला आहे. जैन समाजातील काही सदस्यांनी या विक्रीला तीव्र विरोध केला असून, ही जागा परस्पर हडप करून विकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. पुण्यातील धर्मादाय आयुक्तांनी या व्यवहाराला मंजुरी देताना कायद्याची पायमल्ली केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीचं नाव समोर आलं असून, या कंपनीशी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे संबंध असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप आणि त्यांचं स्पष्टीकरण : या प्रकरणात गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कथित सहभागामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मोहोळ यांच्यावर थेट टीका करत, या प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याचा दावा केला आहे. धंगेकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली असून, मोहोळ यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही केली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना मोहोळ यांनी सांगितलं, “जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्रीशी माझा कोणताही संबंध नाही. गोखले बिल्डर्सशी माझी भागीदारी वर्षभरापूर्वीच संपली आहे. हे आरोप निराधार आहेत.”

मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार : सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी सांगितलं, “अहिंसा परमो धर्म ही आमची बांधिलकी आहे. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही. आमची मागणी फक्त एवढीच आहे की, जैन बोर्डिंग आणि मंदिराची जागा जैन समाजाचीच राहावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. कारण, त्यांनी जैन समाजाच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्या भावना समजून घेतल्या आणि अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन दिलं”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

28 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी : ॲड. योगेश पांडे यांनी सांगितलं की, “या प्रकरणात भगवान महादेव दिगंबर मंदिराच्या जागेचाही समावेश आहे, जरी विक्रीच्या कागदपत्रांमध्ये मंदिराचं नाव नसलं तरी, आजच्या सुनावणीत मंदिराचे फोटो, चित्र आणि इतर पुरावे सादर करण्यात आले. धर्मादाय आयुक्तांची दिशाभूल करून आदेश मिळवल्याचंही आम्ही समजावलं. येत्या 28 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत मंदिराच्या जागेचा अहवाल सादर केला जाणार आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात आणखी स्पष्टता येणार आहे”, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचाः

TAGGED:

CHARITY COMMISSIONER ORDERS
MURLIDHAR MOHOL
DEVENDRA FADANVIS
पुण्यातील जैन बोर्डिंग
JAIN BOARDING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.