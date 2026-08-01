अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझे, प्रदीप शर्मांसह 10 आरोपींवर आरोप निश्चित, सर्वांचा निर्दोष असल्याचा दावा
20 जुलैच्या गेल्या सुनावणीत या सर्वांवर आरोप निश्चित करण्यासाठी सरकारी पक्षानं पुरेसे पुरावे कोर्टापुढं सादर केल्याचा दावा केला होता.
Published : August 1, 2026 at 10:21 PM IST
मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह इतर 8 आरोपींवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत शनिवारी (1 ऑगस्ट) आरोप निश्चित करण्यात आलेत. त्यामुळं घटनेच्या पाच वर्षांनंतर याप्रकरणी आता आरोपींविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
विशेष एनआयए कोर्टात सर्व आरोपींची हजेरी : मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात शनिवारी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पार पडली. याकरता सर्व आरोपींना कोर्टापुढं हजर करण्यात आलं होतं. पोलीस सेवेतून बडतर्फ केलेले मुख्य आरोपी सचिन वाझे, सुनील माने, विनायक शिंदे, नरेस गोर, रियाझुद्दीन काझी आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह एकूण दहा आरोपींवर दहशतवाद, खून, खंडणी, पुरावे नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे, असे आरोप निश्चित करण्यात आलेत. यावर कोर्टानं या आरोपींना याबाबत विचारलं असता सर्वांनी हे आरोप नाकारत आपण निर्दोष असल्याचा कोर्टात दावा केलाय. त्यामुळं या सर्व आरोपींविरोधात आता विशेष एनआयए कोर्टात खटला चालवला जाईल. आरोपींवर 'बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा' (UAPA) आणि 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) यांतील विविध कालमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. या गुन्ह्यांकरता कायद्यात कठोरातील कठोर म्हणजेच फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. 20 जुलैच्या गेल्या सुनावणीत या सर्वांवर आरोप निश्चित करण्यासाठी सरकारी पक्षानं पुरेसे पुरावे कोर्टापुढं सादर केल्याचा दावा केला होता. त्यानुसार शनिवारच्या सुनावणीत कोर्टानं सर्व आरोपींविरोधात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली.
अँटिलिया स्फोटकं प्रकरण : 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या मुंबईतील आलिशान निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या आणि धमकीचं एक पत्र ठेवलेली एक संशयास्पद स्कॉर्पिओ गाडी सापडली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाणे खाडीत आढळला होता. त्यात पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची मुख्य भूमिका असल्याचं समोर आलं होतं. या प्रकरणातील गंभीरता पाहाता हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यात आला होता. एनआयएनं याप्रकरणी तपास करून सचिन वाझेसह इतर आरोपींना एकापाठोपाठ एक करत अटक केली होती. अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसंच त्या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यासह माजी पोलीस अधिकारी विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांना अटक करण्यात आली होती. नरेश गौरवर मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझेला सिमकार्ड पुरवल्याचा आरोप आहे. सचिन वाझे हाच या कटाचा मुख्य सूत्रधार असून स्वतःचं महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करत खंडणी वसूल करण्यासाठी त्यानं हा सर्व बनाव रचल्याचा एनआयएचा आरोप आहे. यात दहशतवादाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी जैश-उल-हिंद या कथित दहशतवादी संघटनेच्या सोशल मीडिया अकांऊंटवर तशी पोस्टही टाकण्यात आली होती. या प्रकरणामुळं तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तडकाफडकी बदली झाली होती. तसंच मोठा राजकीय वादही निर्माण झाला होता.
मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण : मनसुख हिरेन या हत्या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार प्रदीप शर्मा यांना दाखवण्यात आलं आहे. हा सर्व कट मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीतच शिजल्याचा दावा या एनआयएकडून करण्यात आलाय. प्रदीप शर्मा यांच्यासह इतर आरोपी यासंदर्भातील बैठकींना उपस्थित होते. सचिन वाझेनं मनसुख हिरेनच्या हत्येसाठी प्रदीप शर्मा यांना 45 लाख रुपये दिले होते, असा उल्लेखही एनआयएनं आपल्या आरोपपत्रात केलाय. एन्काऊटंर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांची ओळख मुंबई पोलीस दलातील माजी पोलीस अधिकारी असून त्यांच्या नावावर 113 गँगस्टरचे एन्काऊटंर आहेत. शिवसेनेच्या तिकीटावर 2019 मध्ये नालासोपारा विधानसभा निवडणूकही लढवली, मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. साल 1983 पासून ते मुंबई पोलीस दलात कार्यरत होते. लखन भैया बनावट एन्काऊटंर प्रकरणात 2010 मध्येही त्यांना अटक झाली होती. ज्यात साल 2013 मध्ये प्रदीप शर्मा जेलमधून बाहेर आले, त्यातून ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर प्रदीप शर्मा यांना पुन्हा मुंबई पोलीस दलात रूजू करून घेण्यात आलं. त्यानंतर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी साल 2017 मध्ये दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकरला ठाण्यातील त्यांच्या घरातून अटक केली होती.
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