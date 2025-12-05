ETV Bharat / state

पुणे विमानतळावर इंडिगोची सेवा आजही कोलमडली; प्रवाशांनी व्यक्त केली व्यथा

इंडिगो विमान कंपनीची विमानसेवा विस्कळीत झाल्यामुळं अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत. पुणे विमानतळावर इंडिगोचं तिकीट कॅन्सल करण्यासाठी प्रवाशांनी मोठी रांग लावल्याचं दिसून आलं.

INDIGO PUNE AIRPORT
इंडिगो विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं अनेक प्रवाशांचे हाल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 5:13 PM IST

1 Min Read
पुणे : भारतातील एक सर्वात मोठी विमान कंपनी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इंडिगो कंपनीला सलग तिसऱ्या दिवशी मनुष्यबळ अभावाचा सामना करावा लागला. याचा देशभरातील विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मागील दोन दिवसात 38 विमानं रद्द करण्यात आली आहेत. तर शुक्रवारी देखील पुणे विमानतळावर येणाऱ्या 16 इंडिगो (अराईवल) आणि 16 इंडिगो (डिपार्चर) फ्लाईट रद्द करण्यात आल्या. यामुळं विमानतळावर प्रवाशांचे मोठे हाल होताना पाहायला मिळत आहेत. यामुळं इंडिगोच्या तिकीट काउंटरवर तिकीट कॅन्सल करण्यासाठी प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली आहे.

पुणे विमानतळावर प्रवाशांची गर्दी : मागील अनेक दिवसांपासून इंडिगो विमान कंपनीची विमानसेवा विस्कळीत झाली आहे. पुणे विमानतळावर आजही इंडिगोची सेवा कोलमडली असून पुणे विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकले आहेत. त्यामुळं इंडिगोच्या तिकीट काउंटरवर तिकीट कॅन्सल करण्यासाठी प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली आहे. रात्री 12 वाजल्यापासून सकाळी 8 पर्यंत पुणे विमानतळावर येणाऱ्या 16 इंडिगो (अराइवल) आणि 16 इंडिगो (डिपार्चर) फ्लाईट रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं अनेक प्रवासी विमानतळामध्ये अडकले आहेत. एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये प्रवासी लहान मुलं लाउंजमध्ये विविध खेळ खेळताना दिसत आहेत. तसंच अनेक प्रवासी आपल्या अडचणी विमानतळ अधिकारी आणि इंडिगोच्या अधिकाऱ्यांना सांगताना दिसत आहे.

विमानतळ परिसरात सध्या भयानक परिस्थिती : "माझी आजीचं वय 89 वर्ष आहे. आम्ही तीन वाजल्यापासून सहा वाजेपर्यंत विमानतळावर विमानाची वाट पाहत बसलोय. गेल्या अनेक तासांपासून माझी आजी व्हीलचेअरवर बसूनच आहे. विमानतळ प्रशासनाकडून किंवा विमान कंपनीकडून कोणीही आमच्या मदतीसाठी आलेलं नाही. आम्ही तिला घरी नेण्यासाठी आलो असून अद्याप कुठलाही दिलासा आम्हाला मिळत नाही. अशी भयानक परिस्थिती सध्या विमानतळ परिसरात आहे," अशी प्रतिक्रिया विमानतळावर अडकलेल्या प्रवासी शेफाली चिटणीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

