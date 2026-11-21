दुष्काळात तेरावा...? सलग तीन वर्षे शेतजमीन पडीक ठेवल्यास सरकार ताब्यात घेणार - बावनकुळेंचा इशारा
सलग तीन वर्षे शेतजमीन पडीक ठेवल्यास संबंधित जमीन राज्य सरकार ताब्यात घेऊ शकतं, असे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
Published : November 21, 2026 at 7:28 PM IST
नागपूर : सलग तीन वर्षे शेतजमीन पडीक ठेवल्यास संबंधित जमीन राज्य सरकार ताब्यात घेऊ शकतं, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलाय. राज्यात यंदा पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळं खरीप हंगामातील पेरणीवर परिणाम झाल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. पावसाचं प्रमाण समाधानकारक असलं, तरी शेतकऱ्यांनी उपलब्ध जमीन पडीक ठेवू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.
शेतीयोग्य जमीन प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापरली जाते का? : मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांनी शेतजमिनी खरेदी करून त्या दीर्घकाळ पडीक ठेवल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे. नियमानुसार, तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शेतजमीन पडीक ठेवल्यास ती सरकार ताब्यात घेण्याची तरतूद असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. भविष्यात या कायदेशीर तरतुदींची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागू शकते, असे संकेतही त्यांनी दिलेत. शेतीयोग्य जमीन प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापरली जाते की केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने खरेदी करून पडीक ठेवली जाते, याची चौकशी करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
वेळेत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई : राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि रोख व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. नोंदणी विभागातील व्यवहारांची माहिती आयकर विभागापर्यंत वेळेत पोहोचावी, यासाठी एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स) अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेवर सरकार लक्ष ठेवणार आहे. निर्धारित वेळेत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. याशिवाय राज्यातील गोशाळांना आर्थिक मदत, कमी पावसामुळं घटलेली खरीप पेरणी आणि दीर्घकाळ पडीक ठेवण्यात येणाऱ्या शेतजमिनींच्या प्रश्नावरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत देणं आवश्यक : नागपूर, नाशिक आणि पुणे या शहरांमध्ये नोंदणी विभागामार्फत होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला नियमितपणे कळवणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही प्रकरणात 30 ते 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती वेळेत पाठवण्यात आली नसल्याचं समोर आलं आहे. काही व्यवहारांची माहिती 3 ते 6 महिन्यांच्या विलंबानं पोहोचल्यामुळं संशय निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत आयकर विभागाला पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. रोख रक्कम देऊन केलेली खरेदी, संयुक्त खरेदी आणि नियमानुसार अहवालात नोंदवणं आवश्यक असलेले इतर आर्थिक व्यवहार यांची माहिती लपवून ठेवता येणार नाही, यासाठी एसएफटी अहवालाच्या प्रक्रियेवर विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षक विभाग हा महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असतात. दरवर्षी सुमारे 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे व्यवहार होत असल्याचा उल्लेख करत बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर भर दिला. व्यवहारांची अचूक माहिती आयकर विभागाला मिळाल्यास करचुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल, असं त्यांनी सांगितलं. निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही महसूलमंत्र्यांनी दिला.
गोशाळांसाठी 25 लाखांपर्यंत अनुदान : राज्यातील गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. राज्यातील सुमारे 700 गोशाळांची नोंद गोशाळा आयोगाकडं असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोशाळा सुरू करण्यासाठी जमीन खरेदी करणं, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणं आणि त्यांचं संगोपन करणं यामध्ये अनेक अडचणी येतात. या अडचणींची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा -