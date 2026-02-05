अमरावती महापालिकेत महापौर कोण होणार? अजित पवारांचा उल्लेख करत चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्पष्ट सांगितलं!
अमरावती महानगरपालिकेचे महापौर आणि उपमहापौर कोण होणार, याबाबत अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ते माध्यमांशी बोलत होते.
Published : February 5, 2026 at 7:33 PM IST
अमरावती- "अमरावती महापालिकेमध्ये भाजपा, युवा स्वाभिमान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट हे युतीधर्म पाळणार आहेत. स्वतः अजित पवार यांनी आमदार संजय खोडके यांच्यासह आमच्यासोबत चर्चा करून सांगितलं होतं. त्या फार्मूल्याप्रमाणेच अमरावती महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौर निवडले जाणार आहेत", असे अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलंय.
पालकमंत्र्यांनी घेतली आमदार खोडके दाम्पत्याची भेट - अमरावती महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार संजय खोडके आणि आमदार सुलभा खोडके यांची राधानगरीतील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. "9 फेब्रुवारीला अमरावतीत अजित पवार यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी खोडके दाम्पत्याची भेट घेतली", असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
उपमहापौर निवडणुकीबाबत अफवा निराधार - "अमरावती महापालिकेत भाजपाचा महापौर होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट पाठिंबा देणार असताना उपमहापौर पद हे आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाला मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा स्वाभिमानच्या उमेदवाराला मतदान करणार नाही, यासंदर्भात पसरलेल्या अफवेत कुठलंही तथ्य नाही", असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
अमरावतीत एमडी प्रकरण गंभीर- "अमरावती शहरात दहा कोटी रुपयांचा एमडी सापडणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे", असं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. "एमडी प्रकरणात लवकरच पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक घेणार आहे. अमरावती शहर आणि ग्रामीण भागात कुठल्याही प्रकारचा अवैध व्यवसाय चालू दिला जाणार नाही", असंदेखील चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
संसदेत काँग्रेसचा वर्तन लोकशाहीला न शोभणारं- "संसदेत काँग्रेसच्या महिला सदस्यांनी थेट पंतप्रधानांच्या दिशेने धावून जाणं ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. काँग्रेस पक्षाची मानसिकता दर्शविणारी आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात अशा प्रकारचं वर्तन करणं, अजिबात स्वीकारहार्ह नाही. हे वर्तन विक्षिप्तपणाचं लक्षण असून लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारं आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. जगभर आणि देशभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोठी मान्यता असताना संसदेच्या पवित्र सभागृहात अशा प्रकारचे प्रदर्शन करणं हे लोकशाहीला मान्य नाही. जनता काँग्रेसला धडा शिकवणार", असा इशारादेखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
