'मुद्रांक विभागात खासगी पद्धतीनं सुविधा, पासपोर्टच्या धर्तीवर आधुनिकीकरण करण्यात येणार'-चंद्रशेखर बावनकुळे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क विभागातील महत्त्वपूर्ण बदल, दुष्काळाबाबत घोषणा आणि एसआयआरबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
Published : September 22, 2026 at 3:18 PM IST
नागपूर- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरणा संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली. पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर राज्यातील 'मुद्रांक शुल्क' विभागाची ही कार्यालयेसुद्धा आधुनिक करण्यात येतील असे बावनकुळे यांनी जाहीर केलंय. पहिल्या टप्प्यात 60 कार्यालये आधुनिक होतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदणी विभागातही 'एआय' आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांसाठी अधिक सुलभ व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
महसूल विभागाच्या कामकाजामध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरू आहे. मुद्रांक शुल्क विभागची कार्यालयेदेखील आता पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे आधुनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुद्रांक विभागातील नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी आधुनिक पद्धतीची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या कार्यालयांमध्ये शासकीय अधिकारी हे कार्यरत राहतील. मात्र, कार्यालयाच्या पायाभूत सुविधा आणि काही कर्मचारी व्यवस्था या खासगी पद्धतीनं उपलब्ध करून देण्याची भूमिका राज्य सरकारनं घेतल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर कार्यालयांचाही याच धर्तीवर विकास करण्यात येणार आहे. नोंदणी विभागातदेखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. एआय (AI) आधारित तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना नोंदणी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि उपलब्ध सुविधांमधील त्रुटी दूर करून अधिक चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळावर मंत्रिमंडळात चर्चा- राज्यातील कोरडा दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
एआयआरवरून काँग्रेसवर निशाणा- एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानं निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्याबाबतही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. बूथ लेव्हलवर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना काम करण्याची संधी आहे. मतदार यादीत एखाद्या व्यक्तीचं नाव राहिले असेल किंवा काही दुरुस्ती आवश्यक असेल, तर त्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेत संधी उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोगाच्या भेटीला बावनकुळे यांनी 'राजकीय स्टंट' संबोधत काँग्रेसवर टीका केली. 30 तारखेपर्यंत संबंधित प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वच पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यामध्ये सहभागी होता येते. त्यामुळे जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करून निवडणूक प्रक्रियेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
दुष्काळावरून होणाऱ्या विरोधकांच्या टीकेला उत्तर- दुष्काळाच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेवरही बावनकुळे यांनी भाष्य केलं. विरोधी पक्ष आपली भूमिका पार पाडत असतो. तर सत्ताधारी पक्ष म्हणून जनतेला न्याय देणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगत, राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
मोदींवरील टीकेवर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया:- दरम्यान, राहुल गांधींकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर करण्यात येणारी टीका आणि मिमिक्रीवरही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आक्षेप घेतलाय. पंतप्रधानांची अशा पद्धतीनं टीका किंवा मिमिक्री करणं योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा उंचावल्याचा दावा करत, विविध देशांकडून त्यांना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाल्याचा उल्लेख बावनकुळे यांनी केला. राहुल गांधी यांच्याकडून होत असलेल्या टीकेवरही त्यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली.
दुष्काळासाठी पंतप्रधानांची भेट घेण्याची सूचना- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याबाबतही बावनकुळे यांनी भूमिका मांडली. राज्यातील वस्तुस्थिती पंतप्रधानांसमोर मांडावी. त्यांना दुष्काळी परिस्थितीची माहिती द्यावी, असे त्यांनी म्हटलं. यापूर्वीही केंद्र सरकारनं दुष्काळाच्या परिस्थितीत राज्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांची भेट घेतल्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा-