अशोक खरात प्रकरणात अधिकाऱ्यांचा सहभाग? पुरावे द्या, कारवाई करतो, वडेट्टीवारांना बावनकुळेंचं खुलं आव्हान
अशोक खरात प्रकरणात महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 30, 2026 at 8:20 PM IST
नागपूर : देशभरामध्ये गाजत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात महसूल विभागाचे अनेक मोठे अधिकारी सक्रिय असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. या आरोपांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील प्रतिउत्तर दिलंय. विजय वडेट्टीवार यांना तर माझं खुलं चॅलेंज आहे, त्यांनी माझ्याकडं तक्रार द्यावी. मी एका ट्विटवरून कारवाई सुरू केली आहे. वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांसमोर भोंगा वाजवून काही होणार नाही. खरंच चौकशी हवी असेल तर त्यांच्याकडं असलेले सर्व पुरावे त्यांनी मुख्यमंत्री किंवा तपास यंत्रणांना दिले पाहिजेत. जर कोणत्या अधिकाऱ्याचा सहभाग असेल तर त्याचा पर्दाफाश करावा. त्यावर राज्य सरकार कारवाई करेल असं बावनकुळे म्हणाले आहेत.
वडेट्टीवारांच्या तक्रारीची वाट बघतोय : "माध्यमातून प्रसिद्धी मिळविण्यापुरते काहीपण वक्तव्य करू नये. खरात प्रकरण हे संवेदनशील आहे. आपल्या बोलण्यानं चौकशी यंत्रणावरती दबाव येऊ नये याची काळजी विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली पाहिजे. यामध्ये कोणताही महसूल अधिकारी सहभागी असेल तर त्याचं पत्र मला सायंकाळपर्यंत द्यावं मी त्याची वाट बघेन," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
कुणाची नाहक बदनामी योग्य नाही : कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या परिवाराबद्दल असं बोलणं अजिबात योग्य नाही. कुटुंबामध्ये त्यांची विश्वासार्हता खराब करणं योग्य नाही. त्यांच्याकडं असलेली गोपनीय माहिती सरकारकडं दिली पाहिजे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
मोहित कंबोज सारखा छोटा कार्यकर्ता : मोहित कंबोज यांचे तर सर्वांसोबत संबंध आहेत. पारिवारिक कार्यक्रमात सर्वजण जात असतात. मी सुद्धा जाणार होतो मात्र, विमान मिळू शकलं नाही. अदानी, अंबानी यांच्याकडं जातो, एखाद्या छोट्या कार्यकर्त्याकडं गेलो तर काय झालं, असं बावनकुळे म्हणाले.
तपास यंत्रणांना डिस्टर्ब करू नका : खरात प्रकरणसंदर्भात अधिक काही विचारू नका. प्रकरण अतिसंवेदनशील आहे. यंत्रणेला ज्याला बोलवायचं त्याला बोलावून चौकशी करेल, असं प्रश्न विचारून यंत्रणेला डिस्टर्ब करणं योग्य नाही. विजय वडेट्टीवार यांचीही चूक आहे, कुणाबद्दलही त्यांनी असं बोलू नये. कुणाच्या कुटुंबात संशय निर्माण करून परिवार उध्वस्त करू नये. त्यांच्याकडं माहिती असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडं आणि महसूल विभागाची माझ्याकडं द्यावी, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
खत तुटवडा होणार नाही : खताच्या किंमती वगैरे वाढणार नाहीत. सगळ्या सोशल मीडियावर पसरविलेल्या अफवा आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतासंदर्भात अफवा पसरवल्या जात आहेत. कोणत्याही दुकानदारनं जर साठवणूक केली तर त्याला राज्य सरकार सोडणार नाही. त्यामुळं साठेबाजी होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना फटका बसणार नाही, अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
ममता बॅनर्जी यांना सहानुभूती मिळणार नाही : ममता बॅनर्जी शेवटचं रडणं रडत आहे. मागच्यावेळीही त्यांनी सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी सहानुभूती त्यांना मिळणार नाही. यावेळी जनता विकसित भारताला आणि नरेंद्र मोदी यांना मतदान करेल, असं बावनकुळे म्हणाले.
