छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील लिखाणाचे फिल्टरिंग आवश्यक; चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेयांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील लिखाणाबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
Published : April 26, 2026 at 5:36 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 6:29 PM IST

शिर्डी : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त सहपरिवार साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील वादग्रस्त लिखाणाबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. "लोकप्रतिनिधी असो किंवा कोणीही असो, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलताना विचारपूर्वकच बोललं पाहिजे," अशी ठाम भूमिका बावनकुळे यांनी गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर बोलताना व्यक्त केली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील लिखाणाचं फिल्टरिंग आवश्यक : छ. शिवाजी महाराजांबद्दल मुद्रित माध्यमांतील लिखाणाचे फिल्टरिंग करण्याची गरज असल्याचंही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केलं. विविध इतिहासकारांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने इतिहास मांडल्यामुळं काही वेळा चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती समाजासमोर येते, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.

पुस्तकांची शास्त्रशुद्ध तपासणी : धीरेंद्र शास्त्री यांनी शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं निर्माण झालेल्या वादावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, धीरेंद्र शास्त्री यांनी विशिष्ट पुस्तकांच्या आधारावर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी यांच्याबाबत विधान केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत विविध इतिहासकारांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची शास्त्रशुद्ध तपासणी होऊन त्यातील मजकूर योग्य प्रकारे पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. चुकीचा किंवा अपूर्ण इतिहास समाजासमोर जाऊ नये, यासाठी असं लिखाण फिल्टर करणं गरजेचं असल्याचं बावनकुळे यांनी नमूद केलं.

'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकावरून वाद वाढला आहे. यावर पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा जाळून पोलीस प्रशासनाचा निषेध करणार आहेत. ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संजय गायकवाड यांना समज दिली - आमदार संजय गायकवाड यांच्या प्रकरणावरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. संजय गायकवाड यांना समज दिलेली आहे. तसंच त्यांनी माफी देखील मागितली असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

