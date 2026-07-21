'लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि तरुणांना भडकवण्यासाठीच जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू'-चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना जंतरमंतर येथील आंदोलन म्हणजे जनतेची दिशाभूल असल्याचा आरोप केला. नीट पेपर फुटीत सरकारचा दोष नव्हता, असेही म्हटलं आहे.
Published : July 21, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 2:00 PM IST
नागपूर:- ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह क्रॉकोच जनता पार्टीला (सीजेपी) पाठिंबा देण्यासाठी हजारो विद्यार्थी दिल्लीत जंतरमंतर येथे जमलेले आहे. त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देत हे आंदोलन केवळ दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा केला आहे. ते आज नागपूर येथे बोलत होते.
पेपरफुटीत सरकारचा दोष नाही,व्यवस्थेतील चूक:-" पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या जनतेनं तीन वेळा पंतप्रधानपदाची जबाबदारी दिलेली आहे. 140 कोटी जनतेनं त्यांना प्रचंड बहुमत दिलेलं आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणं हे तर विरोधकांचे काम आहे. नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटणं ही अत्यंत निषेधार्ह घटना आहे. मात्र, तो सरकारचा दोष नव्हता. व्यवस्थेमध्ये काही छोट्याशा चुका झाल्या होत्या. त्या सरकारनं वेळेत दुरुस्त केल्या. संपूर्ण प्रकरणात सरकारनं स्वतःहून कारवाई केली आहे", असा दावा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
तरुणांची माथी भडकावण्यासाठी आंदोलन- "जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले आंदोलन केवळ दिशाभूल आहे. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि तरुणांना भडकवण्यासाठीच हे सर्व सुरू आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी दोन-तीन ट्रकभर दगड आणण्यात आलेत. दगडफेक करण्याच्या उद्देशानेच लोक आले होते. या मागचा हेतू काय होता, कोणती अ-सामाजिक तत्त्वे यामागे होती याचा सरकार तपास करत आहे. या सरकारला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यासाठी आणि जनतेच्या मनात सरकारविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे", असा आरोप महसूल मंत्र्यांनी केला.
महसूल खात्यात पन्नास वर्षांनंतर, म्हणजेच 1977 नंतर प्रथमच महसूल खात्याच्या आस्थापना(Recruitment Rules काढण्याच्यासंदर्भात अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी केलेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाचा नवीन आकृतीबंध आणि सेवाप्रवेश नियम (Recruitment Rules) मंत्रिमंडळानं मंजूर केलाय. यावर बोलताना महसूलमंत्री म्हणाले," जवळपास 50 वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या रचनेत ऐतिहासिक बदल करण्यात आलाय. यामुळे नायब तहसीलदार ते अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि भरती प्रक्रियेतील अनेक वर्षांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरआरला मान्यता दिली आहे. ही गेल्या पन्नास वर्षांपासून रखडलेली अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया होती. या प्रक्रियेनं महसूल अधिकाऱ्यांना मोठी सुलभता मिळेल".
नागपूर शहरासाठी डीपीडीसीचा 'लघुगट:- "नागपूर शहरातील आमदारांची मागणी आहे की नागपूर शहरासाठी एक स्वतंत्र जिल्हा नियोजन समिती असावी. नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या संदर्भातील आमदारांची भूमिका लक्षात घेऊन नागपूर शहरासाठी डीपीडीसीचा 'लघुगट' तयार करण्यात आलाय. आगामी काळात त्याचदृष्टीनं निर्णय घेतले जाईल", अशी माहिती महसूल मंत्री बावनकुळेंनी दिली आहे. एका जिल्ह्यासाठी दोन डीपीडीसी (DPDC) करता येत नाहीत. त्यामुळेच लघुगट तयार करण्यात आला आहे", असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल:- "एसआरएमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणमध्ये अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे त्याच ठिकाणी कार्यरत राहतात. या संदर्भात जर काही तक्रारी आल्यात तर मुख्यमंत्री त्याची चौकशी करतील. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास निश्चित कारवाई केली जाईल. नगर विकास विभागाशी संबंधित तक्रार असल्या तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चौकशी करतील. महसूल विभागाशी संबंधित विषय असल्यास मी स्वतःच चौकशी करणार आहे ", अशी माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
118 पोलीस कर्मचारी तर 60 आंदोलक जखमी- दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात 118 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. अनेक महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही दुखापत झाल्याचे वृत्त आहे. या संघर्षात सुमारे 60 आंदोलकही जखमी झाल्याचे समजते. उर्वरित जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी (MLC) केली जात आहे. दिल्ली पोलिसांनी दावा केला की, आंदोलकांनी पोलिसांच्या वारंवार केलेल्या आवाहनांकडे आणि कायदेशीर सूचनांकडे दुर्लक्ष करून प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केले. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. तर सुरक्षा दलाकडून दगडफेक झालेले आणि आंदोलकांना जोरदार मारहाण झाल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत.
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