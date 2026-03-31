ETV Bharat / state

घर खरेदीदारांना दिलासा! राज्य सरकारकडून 2026-27 मध्ये रेडी रेकनर दरवाढीला ब्रेक

स्थावर मालमत्ता क्षेत्र (Real estate) क्षेत्रासाठी दिलासादायक बातमी आहे. यंदा राज्य सरकारनं रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Chandrashekhar Bawankule
चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- सातत्यानं वाढत असलेल्या रेडी रेकनर दरांना यंदा अखेर ब्रेक लागला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारनं रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक मानला जात असला तरी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर त्याची परिणामकारकता तपासली जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून रेडी रेकनर दरांमध्ये सातत्यानं झालेली आहे. 2017-18 मध्ये सरासरी 5.86 टक्के वाढ, तर 2022-23 मध्ये 4.81 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. कोरोना काळात वाढ मर्यादित ठेवण्यात आली असली, तरी त्यानंतर पुन्हा दरवाढीचा कल कायम राहिला. विशेषतः 2025-26 मध्ये ग्रामीण ते शहरी सर्वच भागांत 3 ते 6 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाचा ‘शून्य वाढीचा’ निर्णय हा धोरणात्मक बदल मानला जात आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत 1 एप्रिलपासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात येणार आहेत. राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदावलेली गती, वाढलेले व्याजदर आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या घटकांचा विचार करून सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं.

महसुलात सातत्यानं वाढ- तज्ञांच्या मते रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवल्यानं मालमत्ता खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काचा भार वाढणार नाही. त्यामुळे घरखरेदीसाठी पुढे सरसावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. बांधकाम व्यावसायिकांनाही यामुळे प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दर स्थिर ठेवले असले तरी राज्याच्या महसुलात वाढ झाल्याचं महसूल विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. महसूल विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्चपर्यंत) मुद्रांक व नोंदणी विभागाला 60,568.94 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ‘आय-सरिता’सारख्या डिजिटल प्रणालींच्या वापरामुळे महसुलात सातत्यानं वाढ होत असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.


व्यावसायिक संघटनांची दरवाढ टाळण्याची मागणी-दर वाढवले नसले तरी वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रादेशिक विकास आराखडे (DP), नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, तसेच गहाळ किंवा चुकीच्या गाव नावांमध्ये दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, पारदर्शक होईल, असं सांगण्यात येत आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, वाढते व्याजदर आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी यांचा विचार करून क्रेडाईसह विविध बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी दरवाढ टाळण्याची मागणी केली होती. दस्त लेखक, व्यावसायिक आणि नागरिकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून शासनानं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. "मिळकतींची खरी परिस्थिती लक्षात घेऊन बाजारभाव ठरवले आहेत. तसेच बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून यंदा दरवाढ केलेली नाही", असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

TAGGED:

READY RECKONER NEWS
MAHARASHTRA REAL ESTATE NEWS
रेडी रेकनर दर
I SARITA DIGITAL
READY RECKONER RATES MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.