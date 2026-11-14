ई-पीक पाहणीची मुदत आता 30 नोव्हेंबरपर्यंत; फळबागा वाचविण्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची मुभा
अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ई- पीक पाहणीची मुदत वाढविण्यात आली आहे.
Published : November 14, 2026 at 9:47 PM IST
नागपूर- शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात राज्य सरकारनं ई- पीक पाहणीची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आता मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीनंही ई- पीक पाहणी करता येणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. ते नागपूर येथे आज माध्यमांशी बोलत होते.
राज्यातील 3 कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी 3 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 25 लाख शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतरस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे, पीक विम्याच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, फळबागा वाचवणे यासोबतच बोअरवेल परवानगी आणि पाणी बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितलं.
पीक विमा कंपन्यांच्या तक्रारींची उपसमितीत दखल:- पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. मागील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचे निराकरण करण्यात आलं होतं. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले संपूर्ण पंचनामे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार घेत असल्याचे ते म्हणाले.
सिमेंट रस्त्यांऐवजी शेत रस्त्यांना प्राधान्य:- दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारनं भर दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत- पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्यासोबत सहअध्यक्षांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास 125 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत.
आमदारांनी तातडीने आपल्या मतदारसंघात बैठका घेऊन जास्तीत जास्त शेतरस्त्यांची कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आलं आहे. या कामांमध्ये शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देण्यात येणार आहे. डीपीसीचा निधी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करून शेतरस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना काम आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते मिळावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विकासासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक:- लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना विकासाच्या दृष्टीनं आवश्यक असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. सध्या अनेक मतदारसंघांचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघात जवळपास सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात खासदारांना विकासकामे करताना अडचणी येतात. अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचा विस्तार जवळपास 350 किलोमीटरपर्यंत आहे. तर रामटेक मतदारसंघात नागपूरहून जवळपास 250 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करावा लागतो. कामठी विधानसभा मतदारसंघात सुमारे साडेपाच लाख मतदार आणि तीन तालुके आहेत. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत काम करूनही संपूर्ण मतदारसंघातील प्रश्न सोडविणे कठीण जाते. त्यामुळे मतदारसंघ लहान असतील, तर लोकप्रतिनिधींना जनतेशी अधिक संपर्क ठेवता येईल. त्यांच्या समस्यांकडे अधिक लक्ष देता येईल, असे महसूल मंत्र्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचं महत्त्व स्पष्ट केलं.
राहुल गांधींचे फोन टॅपिंगचे आरोप निराधार-राहुल गांधी यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले की, देशाचे आणि माध्यमांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी राहुल गांधी दररोज नवनवीन विधाने करतात. फोन टॅपिंगच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही,असे ते म्हणाले. २०२९ मध्ये एनडीएचा एवढा मोठा विजय होईल की राहुल गांधी त्याची कल्पनाही करू शकणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 मध्ये देशासमोर विकसित भारताचा जो संकल्प मांडला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे. विकसित भारताच्या विकासाच्या अजेंड्यामुळे विरोधकांची राजकीय जमीन सरकत असल्याची त्यांना भीती वाटत असल्याची बावनकुळे यांनी टीका सांगितलं.
कोराडी, खापरखेडा वीज प्रकल्पांसाठी आता सांडपाण्याचा वापर- नागपूरमध्ये पाण्याचा साठा कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी पाण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पेंच आणि तोतलाडोह धरणांतील पाण्याची आवश्यकता आता राहणार नाही. या प्रकल्पांसाठी असलेल्या पाण्याचं आरक्षण सोडून देण्यात आले आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उपलब्ध होणाऱ्या टर्शरी ट्रीटेड वॉटरचा वापर वीज प्रकल्प चालविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेले पाणी वीज प्रकल्पांसाठी वापरण्याची गरज राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्यावर वीज प्रकल्प चालविण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी त्यांचे आभार मानले. पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने हा मोठा बदल असल्याचंही त्यांनी नमूद केले.
संत्रा बागा वाचविण्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची मुभा-दुष्काळी परिस्थितीमुळे संत्रा उत्पादकांसह फळबागायतदार शेतकरी अडचणीत आहेत. ज्या ठिकाणी संत्र्याच्या बागा सुकत आहेत, तेथील बागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बोअरवेल करण्यावर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. नागपूर, विदर्भासह राज्यातील संत्री, मोसंबी, चिकू, आंबा आदी फळपिके वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
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