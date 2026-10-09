दुष्काळावरून बावनकुळेंचे मोठे अपडेट! 36 तालुक्यांची पुन्हा पडताळणी, कर्जमाफीसाठी गावोगावी मोहीम
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र सरकारनं गंभीर दखल घेतली असून, राज्यातील नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी तीन पथकं पाठविण्यात आली आहेत.
Published : October 9, 2026 at 4:32 PM IST
नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना दुष्काळाच्या निकषांवरून तक्रारी प्राप्त झालेल्या तालुक्यांचं पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. यासाठी 20 टक्के प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनं यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तसेच, नव्यानं समोर आलेल्या 36 तालुक्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीचाही आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) नागपूर इथं दिली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पथकं पाठवली आहेत. या पथकांना राज्यातील शेती, फळबागा आणि विविध पिकांच्या नुकसानीची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळेल, असा विश्वासही बावनकुळेंनी व्यक्त केला.
दुष्काळाच्या यादीत समावेशासाठी नव्याने पडताळणी :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यापूर्वी 18 तालुक्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत संबंधित तालुक्यांतील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. त्यासाठी 20 टक्के प्रत्यक्ष पडताळणी कर ण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, आणखी 18 तालुक्यांची नवीन यादी प्राप्त झाली असून, त्याबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्येही प्रत्यक्ष पडताळणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यात यापूर्वी 265 तालुक्यांच्या संदर्भात दुष्काळ निश्चितीची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्याव्यतिरिक्त आणखी 36 तालुक्यांचे प्रकरण मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आलं आहे. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, विविध स्तरांवरून या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यासंदर्भात आवश्यक सूचना दिल्याचे बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं.
केंद्राच्या पथकांकडून दुष्काळाची पाहणी :
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र सरकारनं गंभीर दखल घेतली असून, राज्यातील नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी तीन पथकं पाठविण्यात आली आहेत. ही पथकं विविध भागांची पाहणी करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहेत. केंद्राच्या पथकांसोबत राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून, त्यात शेतीच्या नुकसानीचं सविस्तर सादरीकरण करण्यात आलं.
सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हळद या पिकांचं नुकसान झालं असून, फळबागांनाही मोठा फटका बसल्याची माहिती केंद्राच्या पथकाला देण्यात आली. दुष्काळाशी संबंधित विविध निकषांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारनं नुकसानीचं तपशील आणि उपलब्ध माहिती पथकासमोर मांडली आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान, पिकांची स्थिती आणि फळबागांवरील परिणाम यांची माहितीही सादर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मोठा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी व्यक्त केली.
कर्जमाफीसाठी गावोगावी केवायसी मोहीम :
पीककर्जमाफीसाठी मंजुरी मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत गावपातळीवर मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मंजूर कर्जमाफीच्या याद्या टप्प्याटप्प्यानं उपलब्ध होत असून, संबंधित शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या तयार केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर तलाठी आणि ग्रामसेवक घरोघरी जाऊन शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील. ही मोहीम उद्यापासून सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली.
काही ठिकाणी नेटवर्कच्या समस्येमुळे माहिती अपलोड करण्यात अडचणी येत असल्यास, नेटवर्क उपलब्ध झाल्यानंतर ती माहिती प्रणालीवर अपलोड करून अद्ययावत करता येईल. केवायसीमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून मंजूर कर्जमाफीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर सरकारचा भर असल्याचं बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं.
'दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांनी पाण्याचा जपून वापर करावा' :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असं आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं आहे. दुष्काळाच्या काळात काही मर्यादा स्वीकाराव्या लागतात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शहरातील सिमेंट रस्त्यांची कामं बंद करण्यात आली असून, बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. बांधकामासारख्या कामांसाठी पिण्याचं पाणी वापरलं जात असल्याचं आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नागपूरमधील पाणीपुरवठ्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, शहरासाठी पुरेसं पाणी उपलब्ध असल्याचंही स्पष्ट केलं. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासोबतच पाणीगळती आणि अनावश्यक वापराकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
जलसंधारणाच्या कामांवरही सरकार भर देत आहे. नागपूर जिल्ह्यात सहा हजारांहून अधिक लहान बंधारे असून, त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी केल्यास पाणीसाठा वाढविण्यास मदत होईल. अशाच प्रकारची जलसंधारणाची कामं राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं.
'सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी काही जमिनी कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या' :
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेती महामंडळाच्या जमिनी सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी देण्याच्या मुद्द्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेती महामंडळाच्या मालकीच्या या जमिनींची विविध कंपन्यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार काही जमिनी संस्थांना आणि कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे यांच्या माहितीनुसार, निबे ग्रुपला सुमारे दीड हजार एकर, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) दीड हजार एकर, तर विश्वराजला सुमारे बाराशे एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जमीनवाटपातून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तींना विशेष लाभ दिल्याचा अर्थ काढू नये, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. जमीनवाटपाची प्रक्रिया शेती महामंडळाच्या धोरणानुसार होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
योग्य अटींवर जमीन भाडेपट्ट्यानं देण्याची तरतूद असून, शेतकऱ्यांसाठीही सुमारे अडीच हजार एकर जमीन राखून ठेवण्यात आल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं. शेती महामंडळाची जमीन मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कशा पद्धतीने देता येईल, याचाही विचार सुरू आहे. या प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव केला जात नसून, निर्धारित अटींची पूर्तता करणाऱ्यांना नियमानुसार जमीन मिळू शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एसआयआरवरून काँग्रेसवर बावनकुळेंची टीका; मोदींची प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (एसआयआर) काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावर महसूलमंत्री बावनकुळेंनी टीका केली. विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट नसून, केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्यासाठी काही पक्ष एकत्र येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एसआयआरच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका सर्वत्र सारखी नसल्याचं सांगत बावनकुळेंनी केरळमधील राजकीय घडामोडींचा संदर्भ दिला. मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण आणि त्याबाबत वेगवेगळ्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमध्ये विसंगती असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, तिच्या कामकाजावर टीका करताना योग्य तथ्यांच्या आधारे चर्चा व्हायला हवी, असे बावनकुळे म्हणाले. एसआयआर किंवा ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला राजकीय फायदा होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांबाबत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वेळ दिला आहे. प्रक्रियेत काही त्रुटी किंवा चुका आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध आहे. मात्र, या मुद्द्याचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर टीका करताना, एसआयआरचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात काँग्रेस अपयशी ठरत असल्याचंही बावनकुळे म्हणाले.
दुष्काळाच्या काळात पाणी आणि शेती हेच सरकारसमोरील आव्हान :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान, केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा आणि नागपूरमधील पाणीपुरवठा या मुद्द्यांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीबाबत प्राप्त तक्रारींची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष पडताळणीचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. नव्यानं समोर आलेल्या तालुक्यांबाबतचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पथकांसमोर पिके आणि फळबागांच्या नुकसानीची माहिती सादर करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पीककर्जमाफीतील केवायसीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी गावपातळीवर मोहीम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांनी पाण्याचा काटकसरीनं वापर करावा, असं आवाहनही बावनकुळेंनी केलं. दुष्काळाच्या काळात पाणीपुरवठा आणि शेतीसमोरील आव्हानांवर उपाययोजना करणं सरकारसाठी महत्त्वाचं असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यांतून स्पष्ट झालं.