राज्यात दुष्काळ जाहीर करणार का? मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका केली स्पष्ट
राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. या मागणीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
Published : September 10, 2026 at 3:49 PM IST
नागपूर - राज्यात पावसानं दडी दिल्यानं खरीप पिकांवर संकट निर्माण झालं आहे. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शपा) आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या या मागणीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या भागात पावसाअभावी पिकं करपली आहेत, त्या भागांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासन व मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण करणार असून, सर्वेक्षणानंतर नियमानुसार निश्चित मदत देण्याचा निर्णय शासनानं घेतल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
पावसानं दडी मारलेल्या भागांमध्ये पिकांची नेमकी स्थिती काय आहे? याचीही पाहणी केली जाणार आहे. नुकसानीचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर नियमांनुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असंही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
विदर्भात 40 ते 45 टक्के पावसाची तूट - रोहित पवार : विदर्भात 40 ते 45 टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं तत्काळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. विदर्भात पावसाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटलं असून, खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या समोर संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. राज्य सरकारनं तत्काळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
रोहित पवार घेत आहेत आढावा - शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रातील विविध भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं. मराठवाड्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि आता विदर्भातील परिस्थिती समजून घेत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांसोबतच शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांना मदत द्यावी, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करावी, पशुधनासाठी मदत करावी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टँकर उपलब्ध करून द्यावेत आणि दुष्काळी परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कठोर कारवाई होणार - अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आग घटनेवरही बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनानं दहा सदस्यांची समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशीच्या आधारे संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, या कारवाईनंतर प्रकरण थांबणार नसून, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जीवितहानी होऊ नये यासाठी समितीनं केलेल्या शिफारशींची राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी केली पाहिजे, असं बावनकुळे म्हणाले. लहान बाळांसाठी असलेल्या सेंटरचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासन योजना तयार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
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