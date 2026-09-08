बाबा आमटेंनी स्थापन केलेल्या आनंदनिकेतन महाविद्यालयावर आर्थिक संकट; कॉलेज चालवण्यासाठी सक्षम संस्थांचा शोध
वरोरा शहरातील आनंदनिकेतन महाविद्यालयाला केवळ शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा नसून, आनंदवनाच्या सामाजिक कार्याची परंपरा लाभली आहे.
Published : September 8, 2026 at 9:02 PM IST
नागपूर : समाजसेवक बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेली महारोगी सेवा समिती आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्यानं प्रतिष्ठित आनंदनिकेतन महाविद्यालयाच्या भवितव्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील या महाविद्यालयाच्या संचालनासाठी राज्यातील सक्षम शैक्षणिक संस्थांकडून स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. तसेच, महाविद्यालय बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, महाविद्यालयाचा वाढता आर्थिक भार आणि जुन्या इमारतीच्या पुनर्निर्माणासाठी लागणारा मोठा खर्च लक्षात घेता, सक्षम शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून महाविद्यालय भविष्यातही सुरू राहावं, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
1964 मध्ये सुरू झालं महाविद्यालय : वरोरा शहरातील आनंदनिकेतन महाविद्यालयाला केवळ शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा नसून, आनंदवनाच्या सामाजिक कार्याची परंपरा लाभली आहे. बाबा आमटे यांनी उभारलेल्या आनंदवन प्रकल्पाशी या महाविद्यालयाचे घट्ट नातं आहे. सन 1964 मध्ये सुरू झालेल्या या महाविद्यालयानं गेल्या अनेक दशकांत विदर्भाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
महाविद्यालयात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या प्रमुख शाखांसह विविध अभ्यासक्रम चालविले जातात. शिक्षणासोबतच क्रीडा, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीही महाविद्यालयानं योगदान दिलं आहे.
जुन्या इमारतीचा प्रश्न गंभीर : दरम्यान, महाविद्यालयाच्या जुन्या इमारतीचा प्रश्न सध्या गंभीर बनला आहे. माती आणि चुन्यानं बांधलेल्या विटा, लाकडी आधार आणि कवेलूचे छप्पर अशी इमारतीची पारंपरिक रचना आहे. परिसरातील जमिनीची परिस्थिती, वाळवीचा प्रादुर्भाव तसेच जवळच्या कोळसा खाणींमधील ब्लास्टिंगमुळे इमारतीची अवस्था जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्निर्माणासाठी मोठ्या खर्चाची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयाचं शैक्षणिक कार्य आणि सामाजिक वारसा कायम ठेवण्यासाठी सक्षम शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून संचालन करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
112 कोटींचा खर्च अपेक्षित : आनंदनिकेतन महाविद्यालयाच्या जुन्या इमारतीचं सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुनर्निर्माण करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी तब्बल 112 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आनंदवन संस्थेचं मुख्य कार्य कुष्ठरोगी, दिव्यांग आणि निराधार व्यक्तींच्या पुनर्वसनावर केंद्रित आहे. या सामाजिक कार्यासाठी निधी उभारताना महाविद्यालयाच्या पुनर्निर्माणाचा एवढा मोठा खर्च उचलणे संस्थेसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
महाविद्यालयाच्या पुनर्निर्माणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला. निधी उभारणीच्या शक्यतांचा विचार करूनही एवढा मोठा आर्थिक भार उचलणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यातील सक्षम शैक्षणिक संस्थांकडून स्वारस्य प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाविद्यालय बंद करण्याचा विचार नाही : आनंदनिकेतन महाविद्यालय पूर्णपणे अनुदानित तत्त्वावर चालते. सध्या इथं सुमारे 3 हजार विद्यार्थी आणि 100 प्राध्यापक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय बंद करण्याऐवजी त्याचं शैक्षणिक कामकाज आणि भविष्यातील विकास कायम ठेवण्यासाठी सक्षम संस्थेच्या माध्यमातून संचालन करण्याचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे.
आनंदनिकेतन महाविद्यालयानं गेल्या अनेक वर्षांत विदर्भातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये स्थान निर्माण केलं आहे. शिक्षणासोबतच क्रीडा आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही महाविद्यालयानं कामगिरी केली आहे.
मात्र, जुन्या इमारतीच्या पुनर्निर्माणासाठी लागणारा मोठा निधी आणि संस्थेवरील आर्थिक जबाबदारी यामुळे महारोगी सेवा समितीसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाची जबाबदारी सोडण्याचा हा निर्णय नसून, आनंदनिकेतनची शैक्षणिक परंपरा पुढे सुरू राहावी आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी सक्षम संस्थेच्या माध्यमातून महाविद्यालयाला नवं बळ देण्याचा प्रयत्न असल्याचं आनंदवन परिवाराकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
3 हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य : बाबा आमटे यांच्या सामाजिक कार्याच्या विचारातून उभ्या राहिलेल्या आनंदवन परिवाराशी जोडलेल्या आनंदनिकेतन महाविद्यालयाच्या भवितव्याकडे आता शैक्षणिक क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे. 112 कोटी रुपयांचा पुनर्निर्माण खर्च, संस्थेची आर्थिक परिस्थिती आणि सुमारे 3 हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या पार्श्वभूमीवर पुढे कोणती संस्था संचालनाची जबाबदारी स्वीकारते, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाविद्यालय बंद न करता ते अधिक सक्षम पद्धतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न म्हणून महारोगी सेवा समितीने हा निर्णय घेतला आहे.