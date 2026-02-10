ETV Bharat / state

चंद्रपूर महानगरपालिकेतील पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी, महाविकास आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

चंद्रपुरात महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेनं (उबाठा) शेवटच्या मिनिटाला युती केली. यावर विजय वडेट्टीवार आणि प्रतिभा धानोरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Chandrapur Mayor Election 2026
चंद्रपूर महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
Published : February 10, 2026 at 7:53 PM IST

चंद्रपूर : महाविकास आघाडी तुटण्याची शक्यता निर्माण झालीय. निमित्त ठरलं आहे ते म्हणजे चंद्रपुरात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या (उबाठा) मदतीनं भारतीय जनता पार्टी पक्षाचं कमळ फुललं आहे. आघाडीत घटक पक्ष असलेल्या उबाठानं काँग्रेस पक्षाला ठेंगा दाखवत भाजपाचा महापौर होण्यास मदत केल्यानं आघाडीमध्ये बिघाडीची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, तर चंद्रपूरच्या निमित्तानं भाजपा-उबाठा गटात पुन्हा जवळीक वाढेल का? हा देखील मुद्दा चर्चेत पुढे येत आहे.

वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात आरोप प्रत्यारोप : चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा असताना देखील त्यांना सत्ता स्थापन करता आलेली नाही, त्यांचा दारुण पराभव झाला आहे. एकप्रकारे भाजपानं उबाठाच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला धोबीपछाड दिल्यानं हा पराभव काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या जिव्हारी लागला आहे. काँग्रेसच्या दोन नेत्यांच्या वादात भाजपाचा फायदा झालाय. त्यामुळं आता पुन्हा वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया देताना खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat Reporter)



महापौरपदाचा हट्ट काँग्रेसला नडला : चंद्रपूर महानगर पालिकेत काँग्रेसचाच महापौर होणार अशीच काँग्रेस नेत्यांची भूमिका राहिली आहे. सत्तेची चावी उबाठाकडं असल्यामुळं त्यांना डावलून चालणारच नव्हतं. उबाठाने थेट महापौरपदावरच दावा केलाय. मात्र, काँग्रेसनं महापौरपद देण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्यामुळं भाजपाच्या संपर्कात असलेल्या उबाठाच्या नगरसेवकांनी काँग्रेसला ठेंगा दाखवलेला आहे. महापौरपदाचा हट्ट काँग्रेसला नडला असल्याची ही चर्चा चंद्रपुरात रंगली आहे.



आम्ही काहीही गमावलं नाही : कुठल्याही परिस्थितीत चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसचाच महापौर व्हावा ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती. उबाठाला आमची भूमिका मान्य नव्हती. त्यामुळं ते भाजपासोबत गेल्यामुळंच काँग्रेसनं सत्ता मिळवण्याची संधी गमावलेली आहे. निवडणुकीत आमचे 27 नगरसेवक निवडून आलेत शिवाय इतर तिघांनी आम्हाला समर्थन दिलं. त्यामुळं आमच्याकडं 30 नगरसेवकांचा आकडा पूर्ण झालेला होता. आज महापौर निवडणुकीच्यावेळी आणखी एकानं समर्थन दिल्यामुळं आमच्याकडं 31 नगरसेवक झाले होते. त्यामुळंच आम्ही या निवडणुकीमध्ये काहीच गमावलं नाही असं काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या.



वाटाघाटीत आम्ही अपयशी ठरलो : आमच्याकडं 27 नगरसेवक आहेत आणि तीन अपक्ष असे मिळून 30 नगरसेवक आमच्याकडे होते. बीएसपीनंसुद्धा आम्हाला सुरुवातीपासून पाठिंबा दिला होता. आमच्याकडं 31 नगरसेवक असताना देखील आमचा पराभव झाला. काँग्रेस आणि उबाठा गटात निवडणुकीच्यापूर्वी अलायन्स झाला नाही. मात्र, आम्ही महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असल्यामुळं आम्हाला उबाठाकडून मदतीची अपेक्षा होती. त्यांनी काँग्रेसच्या बाजूला मतदान केलं नाही आणि ते भाजपासोबत गेले. उबाठासोबत वाटाघाटी करण्यात आम्ही अपयशी ठरल्याची कबुलीही विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.


एकावर जबाबदारी असती तर : सर्वांच्या अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू शकत नाहीत. सत्तेचं समीकरण पूर्ण करताना आपल्यासोबत असलेल्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका तर असली पाहिजे, तरी देखील मी दोन पावलं मागे घेतली. मात्र आमच्या हाता-तोंडचा घास हिसकावला गेला आहे. कोणत्याही एकाच नेत्यावर जबाबदारी देण्यात आली असती तर आजचं हे चित्र नक्की वेगळं दिसलं असतं असं वडेट्टीवार म्हणाले.


संपादकांची शिफारस

