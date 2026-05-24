चार महिलांना ठार करणाऱ्या वाघिणीला अखेर जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश

वाघाच्या हल्ल्यात चार महिला ठार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेतील वाघिणीला जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आलं आहे.

Tiger Attack On Women
वाघिणीला जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 1:33 PM IST

चंद्रपूर : चार महिलांना ठार करणाऱ्या वाघिणीला जेरबंद करण्यात वन विभागाला अखेर यश मिळालं आहे. 22 मे रोजी वाघिणीनं तेंदूपत्ता संकलनासाठी जंगलात गेलेल्या 13 महिलांपैकी चार महिलांवर हल्ला करून ठार केलं होतं. त्यानंतर सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. यापूर्वी वाघानं एकाच वेळी 4 लोकांचा बळी घेतल्याची घटना कुठंही घडली नव्हती. त्यामुळे ही वाघिण असावी आणि तिच्या सोबत तिचे पिल्ले देखील असावेत, असा संशय निर्माण झाला होता. वन विभागानं अतिशय गांभीर्यानं संपूर्ण प्रकरणात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. अवघ्या 48 तासात वाघिणीला जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश मिळालं आहे.

चार महिलांचा बळी घेणारी वाघीण याच परिसरात : सिंदेवाही तालुक्यातील पवनपार तलाव परिसर वनविभागानं वाघिणीच्या शोधात पिंजून काढला. चार महिलांचा बळी घेणारी वाघीण याच परिसरात असल्याची खात्रीलायक माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समजली होती. त्या अनुषंगानं याच भागात सर्वाधीक गस्त व पहारा वाढवण्यात आला. वाघीण वनविभागाच्या निदर्शनात पडताच संपूर्ण सावधगिरी बाळगून बेशुद्ध करण्यासाठीचा डार्ट मारण्यात आला. तो डार्ट अगदी अचूक लागल्यामुळे वाघीण काहीच क्षणात बेशुद्ध झाली.

20 ट्रॅप कॅमेरे, 24 तास गस्त : परिसरात वाघिणीच्या हलचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरा ट्रॅप व लाईव्ह कॅमेरे तैनात करण्यात आलेले होते. एवढंच नाही तर या भागात विशेष पथकाद्वारे गस्त वाढवण्यात आली. हल्ला करणारा वाघ की वाघीण हे देखील स्पष्ट नव्हतं. हे शोधण्यासाठी 20 ट्रॅप कॅमेरे आणि 3 मोशन सेन्सर लाईव्ह सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील लावण्यात आले. अखेर सर्व प्रयत्नांना यश आलं आणि ती वाघीण जेरबंद झाली आहे.

काय आहे घटना : 22 मे रोजी सकाळी 8 ते 9 वाजताच्या सुमारास तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी जंगलात गेलेल्या एकूण 13 पैकी 4 महिलांवर वाघानं हल्ला केला. यामध्ये 4 महिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात घडली. जंगलात तेंदूपत्ता तोडायला गेलेल्या महिलांवर वाघानं अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात चारही महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे सिंदेवाही तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली.

