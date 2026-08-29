कौटुंबिक वादातून दुसरंच रॅकेट उघडकीस! बायकोशी नडणं नवऱ्याला पडलं महागात, चंद्रपुरात काय घडलं?
चंद्रपूरमध्ये पतीकडून होणाऱ्या छळाची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचलेल्या महिलेमुळे वन्यजीव अवयवांच्या अवैध खरेदी-विक्रीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आलाय.
Published : August 29, 2026 at 5:46 PM IST
चंद्रपूर : कौटुंबिक वादातून पतीकडून होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचलेल्या महिलेच्या धाडसामुळं वन्यजीवांच्या अवयवांची अवैध खरेदी-विक्री आणि तस्करीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी रामनगर पोलिसांनी आरोपी पती विकी दुसाने याला अटक केली असून, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्याला चंद्रपूर वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कौटुंबिक छळाला कंटाळून पीडित महिलेनं 26 ऑगस्ट रोजी रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिचा पती विकी दुसाने हा तिला सतत मारहाण करून शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याचं तिनं पोलिसांना सांगितलं. तसंच घरात ठेवलेले वन्यजीवांचे अवयव दाखवून, तिला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची आणि तुरुंगात पाठवण्याची धमकीही तो देत असल्याचं महिलेनं तक्रारीत नमूद केलं.
महिलेच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत रामनगर पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलीस निरीक्षक प्रभावती एकुरके यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई करत आरोपी विकी दुसाने याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीला चंद्रपूर वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलं. दरम्यान, वन्यजीवांच्या अवयवांची अवैध खरेदी-विक्री आणि तस्करीच्या या प्रकारात आरोपीसोबत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास रामनगर पोलीस आणि वनविभाग संयुक्तपणे करत आहेत.
वन्यजीवांचे अवयव जप्त
तक्रारीदरम्यान पीडित महिलेनं आरोपी पतीकडे असलेले वन्यजीवांचे काही अवयव पोलिसांच्या स्वाधीन केले. यामध्ये वाघाची नखं, रानडुकराचे दात, हरणाचं कातडं तसेच इतर वन्यजीवांशी संबंधित अवशेषांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन रामनगर पोलिसांनी संबंधित कलमांनुसार कारवाई केली. त्यानंतर चंद्रपूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नायगमकर यांना पाचारण करून, जप्त करण्यात आलेले वन्यजीवांचे अवयव पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलं. वनविभागानंही आरोपीविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियमांतर्गत स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.
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