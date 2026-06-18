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‘ऑपरेशन टायगर’वर चंद्रकांत पाटील सावध; “मला माहिती नाही” म्हणत भाष्य टाळलं, महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाला दिलं समर्थन!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) या विषयावरून मोठी खळबळ उडालेली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावर अत्यंत सावध भूमिका घेतली.

Chandrakant Patil
मंत्री चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 6:03 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : राज्याच्या राजकारणात सध्या चर्चेत असलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’बाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. “ऑपरेशन टायगर नेमकं काय आहे, याची मला माहिती नाही,” असं सांगत त्यांनी या विषयावर अधिक भाष्य करण्याचं टाळलं. चंद्रकांत पाटील हे पिंपरी-चिंचवडमधील अजमेरा कॉलनी येथील अपंग मुलांच्या शाळेला भेट देण्यासाठी आले होते. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ तसेच महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

ऑपरेशन टायगर नेमकं काय? : राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा सुरू असताना पत्रकारांनी त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “ऑपरेशन टायगर नेमकं काय आहे, याची मला कल्पना नाही,” असं उत्तर देत त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलंय. दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी स्पष्ट समर्थन व्यक्त केलं. अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांची खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मानसिकता असल्यानं महापालिका आणि सरकारी शाळांमधील पटसंख्या सातत्यानं घटत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. या पार्श्वभूमीवर काही शाळा खासगी संस्थांकडं चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा ठरू शकतो, असं ते म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat Reporter)

पालकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ दिली जाणार नाही : पाटील यांच्यामते, शासकीय आणि महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्यानं शैक्षणिक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळं दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि प्रभावी व्यवस्थापन उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी संस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेत पालकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. खासगी संस्थांना शाळा चालवण्याची परवानगी देताना फी संरचनेवर महापालिकेचं नियंत्रण राहील. संस्थांनी मनमानी शुल्क आकारू नये, यासाठी स्पष्ट नियम आणि अटी लागू करण्यात येतील. त्यामुळं विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचं संरक्षण केलं जाईल, असा दावा त्यांनी केला.

महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत : मात्र, या निर्णयाला विविध शिक्षक संघटना, पालक संघटना आणि काही राजकीय पक्षांकडून विरोध होत आहे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण केल्यास सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडं, सरकार आणि प्रशासनाकडून हा निर्णय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी घेतला जात असल्याचं सांगितलं जात आहे. अजमेरा कॉलनीतील अपंग मुलांच्या शाळेला भेट दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेल्या भूमिकांमुळं ‘ऑपरेशन टायगर’ आणि महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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TAGGED:

मंत्री चंद्रकांत पाटील
ऑपरेशन टायगर
OPERATION TIGER
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