ETV Bharat / state

सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री होणार? "राजकारणात उद्याचं काही सांगता येत नाही"; चंद्रकांत पाटील यांचं सूचक विधान

चंद्रकांत पाटील यांनी सुनेत्रा पवारांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेवर भाष्य केलं. राजकारणातील अनिश्चितता अधोरेखित करत त्यांनी "उद्या काय होईल हे आज सांगता येत नाही" असं विधान केलं.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती : "राजकारणात आज काय आहे ते सकाळी कळत नाही आणि उद्या काय होईल? ते आज रात्रीही सांगता येत नाही," असं सूचक वक्तव्य करत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री होण्याच्या चर्चेला उत्तर दिलं. बारामती दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.

सुनेत्रा पवार विक्रमी मतांनी विजयी होतील : बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या प्रचारासाठी आलेल्या मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं, "राज्यात महायुतीचं सरकार असून प्रमुख घटक पक्ष म्हणून भाजपाची जबाबदारी अधिक आहे. ही निवडणूक एकतर्फी आहे. मात्र, यंत्रणा ढिली पडता कामा नये. सुनेत्रा पवार विक्रमी मतांनी विजयी होतील. बारामती विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन दिवसांपूर्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनीही दौरा केला होता."

राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री : 'सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री होतील', असं विधान आदिती तटकरे यांनी केलं होतं. यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले "मोठी स्वप्नं पाहिल्याशिवाय ती पूर्ण होत नाहीत. कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्याला मोठं होताना पाहण्याचं स्वप्न बाळगणं यात काहीच गैर नाही. सध्या राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत."

वेगळं बोलण्याची आवश्यकता नाही : "रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सविस्तर भूमिका मांडलेली आहे. त्यामुळं यावर वेगळं काही बोलण्याची आवश्यकता नाही," असं म्हणत रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत 28 दिवसात पुरावे मिळाले नाहीत, या मुद्द्यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.

...लढणं महत्वाचं : "भाजपा हा निवडणूक संपली की दुसऱ्याच दिवशी पुढील निवडणुकीच्या तयारीला लागणारा पक्ष आहे. 'जिंकू किंवा हरू, पण लढणं महत्त्वाचं. काही वेळा डिपॉझिट जरी जप्त झालं तरी त्यातूनच पक्ष देशभर वाढला," अशी प्रतिक्रिया मंत्री पाटील यांनी दिली.

...तरी पक्षाची दिशा नेते ठरवतात : "महायुती म्हणूनच सर्व निवडणुका लढवल्या जातील. कोणत्या पक्षाला कोणती जागा मिळेल हे त्यावेळी ठरेल, यासह इतर घटक पक्षांनी पूर्ण ताकदीनं साथ द्यायची असते. कार्यकर्त्यांच्या भावना महत्त्वाच्या असल्या तरी पक्षाची दिशा नेते ठरवतात," अशी प्रतिक्रिया देत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 2029 साली होणाऱ्या निवडणुकीतबाबात भाष्य केलं.

घरातील उमेदवार असल्यामुळं ते प्रचार करतील : "आपली संस्कृती अशी आहे की, मतभेद असले तरी कौटुंबिक नात्यांमध्ये सर्वजण एकत्र येतात. सुनेत्रा वहिनी घरातील उमेदवार असल्यानं ते बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रचार करतील," असं म्हणत मंत्री पाटील यांनी रोहित पवार करत असलेल्या प्रचारावर प्रतिक्रिया दिली.

TAGGED:

चंद्रकांत पाटील
सुनेत्रा पवार
BARAMATI ASSEMBLY BY ELECTION
CHANDRAKANT PATIL
CHANDRAKANT PATIL BARAMATI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.