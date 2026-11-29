शरद पवारांनी दरोडा घातलाय का?; एका दिवसात वाईट कसे झाले?, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संजय राऊतांना सुनावलं
डिलिमिटेशन विधेयकावरून शरद पवार यांच्यावर होत असलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेस आणि संजय राऊत यांना थेट सवाल करत पवारांची पाठराखण केली.
Published : November 29, 2026 at 8:41 PM IST
सांगली : शरद पवारांनी दरोडा घातलाय का?, एका दिवसात शरद पवार वाईट कसे झाले? असा सवाल विरोधकांना करत भाजपाचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी शरद पवारांचं समर्थन केलं. 50 वर्षात शरद पवारांनी काँग्रेसचे झेंडे ठिक-ठिकाणी रोवले, शरद पवारांनी खऱ्याला खरं म्हणलं आहे, पण तुम्हाला आता प्रॉब्लेम होणार, असा टोला देखील चंद्रकांत पाटलांनी काँग्रेसला लगावला. सांगलीमध्ये भाजपाच्यावतीनं पार पडलेल्या लोकशाही बचाव,अराजकता हटाव, पदयात्रेच्या दरम्यान ते बोलत होते.
भाजपाच्या वतीनं पदयात्रा : सांगलीमध्ये भाजपाच्या वतीनं 'लोकशाही बचाव,अराजकता हटाव', असा नारा देत भव्य पदयात्रा काढण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या वतीनं पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. देशांमध्ये विरोधकांकडून संविधानाच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल केली जात, असल्याचा आरोप करत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने आयोजन, भाजपाच्यावतीनं करण्यात आलं होतं.
पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी : शहरातल्या पुष्पराज चौकीतील कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्यापासून राम मंदिर, काँग्रेस कमिटी, स्टेशन रोड मार्गे स्टेशन चौकपर्यंत काढण्यात आलेल्या पदयात्रेमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सत्यजित देशमुख, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक व भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य महापालिकेचे नगरसेवक व जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संविधानाचा जयघोष करत हातात तिरंगे झेंडे घेऊन काढण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. पुष्पराज चौकापासून निघालेल्या भव्य पदयात्रेची स्टेशन चौक या ठिकाणी सांगता झाली. त्यानंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देशात संविधानाच्या बाबतीत विरोधकांच्याकडून करण्यात येत असलेले आरोप आणि दिशाभूल याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपाचे आजी, माजी आमदार हे व्यासपीठाच्या समोर कार्यकर्त्यांच्यामध्ये बसून होते.
विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल : सभेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेस सह विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केंद्रात आणि राज्यात जरी भाजपाचे सरकार असले तरी विरोधकांकडून दिमागी नक्षलवाद करून डोकं बिघडवण्याचं काम केलं जातंय, ते नीट करण्यासाठी व प्रबोधनाचा प्रयत्न म्हणून देशभरात अश्या पदयात्रा काढल्या जात आहेत. विरोधकांची अवस्था ही नाचता येईना अंगण वाकडे अशी झाली आहे. कारण ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपरवर झालेल्या देशातल्या अनेक ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झालेला आहे. पण ईव्हीएमवर विजय झाला, तर त्यावेळी काँग्रेस व्होट चोरी बोलत नाहीत. त्यामुळं या देशात विरोधकांची सुरू असलेली नाटक पाहून, जनतेनेच आम्हाला रस्त्यावर उतरायला सांगितला आहे.
संजय राऊतांना लगावला टोला : डिलीमेटेशनवरून शरद पवारांनी भाजपाला दिलेल्या पाठिंबाच्या चर्चा आणि सुरू असलेल्या आरोपावरून बोलताना मंत्री पाटील, ते फार काळ चुकीच्या मागण्या भोवती लोकांना बांधून ठेवू शकत नाही. शरद पवार यांनी वर्षानुवर्षे किमान 50 वर्षात काँग्रेसचे झेंडे ठिक-ठिकाणी रोवले. आता तेच शरद पवार एका दिवसात वाईट कसे झाले?, त्यांनी काही दरोडा घातलाय का? त्यांनी खऱ्याला खरं म्हटलं आहे. पण तुम्हाला आता प्रॉब्लेम होणार,असं विधान मंत्री पाटील यांनी केलं. तसेच संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेवरून बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, संजय राऊत यांचे राजकारण शरद पवारांशिवाय चालत नव्हतं, मात्र आता ते बोलू लागलेत. परंतु सुप्रिया सुळे यांनी त्यांना चांगलंचं ठणकावलं आहे, असा टोला संजय राऊतांना लगावला आहे.
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