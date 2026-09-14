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उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत, चंद्रकांत खैरेंचं साकडं; संजय शिरसाटांनी दिलं उत्तर, बाप्पापुढं टोलेबाजी रंगली

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी मनोकामना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केली. त्यावर चांगलंच राजकारण तापलं. मंत्री संजय शिरसाट यांनी खैरे यांच्यावर यावेळी चांगलीच टोलेबाजी केली.

Chandrakant Khaire Sanjay Shirsat
चंद्रकांत खैरे, मंत्री संजय शिरसाट, अतुल सावे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 7:51 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : शहराचं ग्राम दैवत असलेल्या संस्थान गणपती इथं पूजा करताना उबाठा नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी मनोकामना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केली. त्यावर चांगलंच राजकारण तापलं असून देवाच्या मनात असते,कोणाची मनोकामना पूर्ण करायची, अनेक जण काहीतरी मागतात,ते पूर्ण होईल असं नाही. काही लोकांचीच नोकामना पूर्ण होते, त्यामुळे येणारा काळ ठरवेल, कोणाची मनोकामना पूर्ण करायची असा टोला शिवसेना नेते तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी लगावला. शहरात गणेश उत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली असून शहरातील मंत्री आणि नेत्यांनी बाप्पाची स्थापना करत आपापल्या इच्छा व्यक्त केल्या. त्यात मंत्री सावे यांनी शेतकऱ्यांसाठी प्रार्थना केल्याचं सांगितलं. मात्र उबाठा आणि शिवसेनेतील नेत्यांमध्ये बाप्पासमोर चांगलीच टोलेबाजी रंगली.

संस्थान गणपती येथे प्रथेनुसार पार पडली पूजा : शहराचं ग्रामदैवत असलेल्या संस्थान गणपतीची स्थापना दरवर्षीप्रमाणं सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री संजय शिरसाट, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, खासदार संदिपान भुमरे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, डॉ भागवत कराड, आ. अंबादास दानवे यांच्यासह स्थानिक नेते हजर होते. शहराचं ग्रामदैवत म्हणून संस्थान गणपती परिचित आहे. नवसाला पावणारा बाप्पा अशी संस्थान गणपतीची मान्यता आहे. शहरातील कोणतेही कार्यक्रम संस्थान गणपतीच्या दर्शनाशिवाय सुरू होत नाही, अशी माहिती प्रचलित आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1988 मध्ये नवस केला होता की, महानगरपालिकेत सत्ता आल्यास सोन्याचा मुकुट देईल, असा तो नवस होता. त्यानंतर आलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेची सत्ता आली आणि बाळासाहेबांनी त्यांचा नवस पाळला अन् गणपतीला सोन्याचा मुकुट अर्पण केला होता. असे अनेक नवस बाप्पा पूर्ण करतात, असा अनुभव भाविकांना असल्यानं विविध शहरांमधून खास दर्शनासाठी भाविक शहागंज इथं संस्थान गणपतीचं दर्शन घेण्यास आवर्जून येतात.

नेत्यांची टोलेबाजी पुन्हा रंगली : दरवर्षीप्रमाणं यंदाही नेत्यांनी एकमेकांना केलेली टोलेबाजी चर्चेचा विषय ठरला. पूजनाची वेळ सकाळी साडेदहाची असताना पालकमंत्री शिरसाट हे उशिरा पोहोचल्यानं, मंत्री अतुल सावे गणपती ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांना टोले मारत, आम्हाला उशीर झाल्यावर तुम्ही थांबत नाही. मात्र आज का थांबलात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तर कार्यक्रम तब्बल अर्धा तासानं उशिरा सुरू झाल्यावर उबाठा नेते चंद्रकांत खैरे आणि सत्ताधारी नेते यांच्यात शाब्दिक टोलेबाजी यावर्षी देखील पाहायला मिळाली.

ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत : उबाठा नेते तथा माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दरवर्षीप्रमाणं सकाळी सर्वात पहिली आरती करून बाप्पाचं पूजन केलं. त्यांनंतर त्यांनी विशेष मनोकामना केली ती पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी. उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांचे एकनिष्ठ शिवसैनिक जे कुठेही गेले नाही, अशा लोकांना समृद्धी दे अशी मनोकामना त्यांनी केली. यावेळी आमचं काय चुकलं, गेलेल्या लोकांचं भलं होत आहे. बाप्पानं आमचंही भलं करावं. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, मराठवाड्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे अशी मनोकामना केल्याचं देखील खैरे यांनी स्पष्ट केलं. त्यावर पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी "देवाकडं सर्वचजण काहीनाकाही मागत असतात, मात्र काही लोकांच्याच मनोकामना पूर्ण होतात. भविष्यात त्याबाबत कळेल," असा टोला त्यांनी लगावला.

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उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत
मंत्री संजय शिरसाट
CHANDRAKANT KHAIRE SANJAY SHIRSAT

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