प्रजासत्ताक दिनाला शिवसेनेच्या दोन गटात मनोमिलन? खैरे - शिरसाट यांच्यात रंगल्या गप्पा....

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त चंद्रकांत खैरै आणि संजय शिरसाट एकत्र आले. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा होत आहेत.

मंत्री संजय शिरसाट , आमदार संजय केणेकर आणि चंद्रकांत खैरे संवाद करताना (ETV Bharat Reporter)
Published : January 26, 2026 at 2:54 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेनेचं विभाजन झाल्यावर दोन्ही गटातील नेते एकमेकांच्या विरोधात जहरी टीका करताना पाहायला मिळत आहेत. विशेषतः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आवडत्या शहरात तर उबाठा नेते तथा माजी खा चंद्रकांत खैरे यांनी आपला रोष अनेक वेळा व्यक्त केला. मात्र प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं चंद्रकांत खैरे शिवसेना नेते संजय शिरसाट आणि भाजपा नेते संजय केणेकर यांच्याशी मुक्त संवाद करताना दिसले. इतकंच नाही तर मुख्य ध्वजवंदन कार्यक्रम झाल्यावर पालकमंत्री शिरसाट मान्यवरांना भेटताना खैरे यांनी त्यांच्या कानात काही सांगितलं. यानंतर कानमंत्र मिळाला, असं उत्तर शिरसाट यांनी दिलं. त्यामुळं मनोमिलनाचे संकेत तर नाही ना? असे प्रश्न उपस्थित आहेत.

संस्कृती जपण्याचं काम सगळ्यांनी करावं : मुंब्रा इथं एमआयएम पक्षाच्या नगरसेविकेने केलेल्या वक्तव्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. त्यावर मंत्री संजय शिरसाट यांनी टीका केली. "त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे, त्याचा प्रत्येक समाज घटकांनी विरोध केला आहे. असं वक्तव्य केल्यामुळं त्यांची चाल काय आहे हे लक्षात येते. हा देश कुठल्याही एका जाती, धर्माचा नाही. या देशाची संस्कृती जपण्याचं काम प्रत्येक भारतीय करतो. म्हणून त्यांनी केलेलं हे वक्तव्य मुसलमान समाजाला देखील आवडलेलं नाही. मस्ती आणि त्याच्यात असलेली गुर्मी आम्ही सर्वजण निश्चित काढू. त्यामुळं किती आव्हान द्यायची ते दे, एकदा जर आम्ही रस्त्यावर आलो तर पळता भोई थोडी होईल," असा इशारा मंत्री शिरसाट यांनी दिला.

...तर संघर्षही आम्ही करू : "अशी जातीवादी वक्तव्य कशासाठी करतोय. कसली मस्ती आहे तुम्हाला. पाच-पन्नास नगरसेवक आले, त्यामुळं तुम्ही राज्यावर अतिक्रमण, आक्रमण करणार आहात का? ही जी काही हैदराबादी चाल आहे. ती महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला कळालेली आहे. असं वक्तव्य करून ते जाती, धर्मामध्ये तेढ तो निर्माण करत आहेत. आम्ही तर विरोध करूच मात्र संघर्ष करायची वेळ आली तर संघर्षही करू. मुळात आम्ही त्याची तक्रार केलेली आहे. जी नगरसेविका निवडून आली तिनं माफीनामा सुद्धा दिला. परंतु तिथं जाऊन तिला उचकवणं, त्याचा आम्ही निषेध करतो," असं विधान संजय शिरसाट यांनी केलं.

राष्ट्रवादीसोबत चर्चा होईल : "राज्यात एकत्र सत्तेत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मात्र विचारात नसल्याची खंत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना संजय शिरसाट यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. "राज्यात आम्ही राष्ट्रवादीसोबत आहोत. राष्ट्रवादीची जी खंत आहे ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर गेली असेल. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची आता बैठक होत आहे आणि त्या बैठकीत यावर चर्चा होईल आणि विचार केला जाईल. जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती जाहीर झाली असली, तरी अनेक ठिकाणी शिवसेना आणि भाजपा दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी अर्ज केले आहेत. किंबहुना पक्षांनी एबी फॉर्म देखील दिलेत," असं शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.

संपादकांची शिफारस

