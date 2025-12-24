"महाराष्ट्रात आपल्याला 'ठाकरे पर्व' पाहायला मिळेल"- चंद्रकांत खैरे झाले भावुक
बहुप्रतीक्षेत असलेल्या शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेच्या युतीची घोषणा झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.
छत्रपती संभाजीनगर - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मनसे-शिवसेनेची (यूबीटी) आज अधिकृतपणे युती जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरातही शिवसेनेचे (यूबीटी) कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष करत ऐतिहासिक क्षण साजरा केला.
शहरातील शिवसेना भवन येथे शिवसेनेचे (यूबीटी) ज्येष्ठ नेते तथा माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि नेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांना पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. दोन्ही भाऊ एकत्र आल्याचा सर्वात मोठा आनंद असल्याचं सांगताना माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना गहिवरून आलं.
दोघांनी एकत्र येणं गरजेचं होतं- "संपूर्ण महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र असणं गरजेचं होतं. आज माझ्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्यात. दोघांसोबतही मी काम केलं. दोन्ही भाऊ एकत्र आल्यानं हा महाराष्ट्र वाचेल. आता, महाराष्ट्रात आपल्याला 'ठाकरे पर्व' पाहायला मिळेल", अशी भावना माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केली. "जर दोन्ही भावांची संभाजीनगरमध्ये सभा झाली तर एक वेगळं चित्र असेल. वेगळा माहौल असेल, मी दोघांनाही सभा घेण्यासाठी विनंती करणार आहे. मराठवाडा सांस्कृतिक मैदानावर दोघांची सभा झाल्यास पुन्हा वेगळा चमत्कार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळेल", असा विश्वास शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केला.
स्वाभिमानाची लढाई- महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक घटना घडली असल्याचे मत शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केले. "उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे एकत्र येणं महाराष्ट्राची स्वाभिमानाची लढाई आहे. केंद्रातील सरकार आणि राज्यातील सरकार महाराष्ट्राचा अवमान करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. मराठी भाषेचा अपमान करण्यात आला. मराठीसाठी आणि महाराष्ट्र कणखर करण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची आणि अभिमानाची घटना आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेले आहे दोन्ही पक्ष हे महाराष्ट्र हिताची भूमिका कणखरतेनं सक्षमतेने आक्रमकतेने मांडतील. दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रमध्ये काम करतात, त्या ठिकाणी युती झालेली आहे".
यावेळी शिवसैनिकांनी “जय महाराष्ट्र”च्या घोषणा दिल्या. ठाकरे बंधूंची युती ही मराठी अस्मितेसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचा विश्वास उपस्थित नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं मराठी माणसाला नवी आशा मिळाली आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बदल घडेल, अशी भावना यावेळी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
- शिवसेनेचे (उबाठा) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी वरळी सी-फेसजवळील ब्लू सी हॉटेलमध्ये युती झाल्याची घोषणा केली.यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी "मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार", असा विश्वास व्यक्त केला. तर उद्धव ठाकरे यांनी "एकत्र आलो आहोत आणि एकत्र राहण्यासाठी आलो आहोत", असे सांगत युती अभेद्य राहणार असल्याचे संकेत दिलेत.
