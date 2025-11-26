जेजुरीत चंपाषष्ठी उत्सवाची सांगता; 'येळकोट येळकोट जय मल्हार'च्या घोषानं दुमदुमली जेजुरी

ETV Bharat / state

महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचं कुलदैवत असलेल्या खंडेरायाच्या चंपाषष्ठी उत्सवासाची भक्तिमय वातावरणात सांगता झाली. यावेळी जेजुरी गडावर अनेक भक्त उपस्थित होते.

जेजुरीत चंपाषष्ठी उत्सवाची सांगता
November 26, 2025

बारामती : महाराष्ट्राचं कुलदैवत असलेल्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी गडावर बुधवारी चंपाषष्ठी उत्सवाची भक्तिमय वातावरणात सांगता झाली. या उत्सवाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे वांग्याचं भरीत आणि रोडग्याचा नैवेद्य. आज मोठ्या श्रद्धाभावानं खंडोबाला हा नैवाद्य अर्पण करण्यात आला. परंपरेनुसार बनवलेला हा प्रसाद भाविकांसाठीही उपलब्ध करून देण्यात आला. 30 ते 35 हजार भाविकांसाठी प्रसाद बनवण्यात आला होता, अशी माहिती देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे यांनी दिली.

खंडोबाचा नैवेद्य बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा पुढाकार : खंडोबाचा नैवेद्य बनवण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी दरवर्षीप्रमाणं यावर्षीदेखील पुढाकार घेतला. प्रत्येक शेतकरी पाच ते दहा किलो वांगी मंदिरात आणून देतो. आज प्रसादासाठी जवळपास अडीच हजार किलो वांगी मंदिरात जमा झाली. या वांग्यांपासूनच नैवेद्य आणि महाप्रसादासाठी वांग्याचं भरीत तयार करण्यात आलं.

प्रतिक्रिया देताना विश्वस्त मंगेश घोणे (ETV Bharat Reporter)

असं बनवतात नैवेद्याचं भरीत : जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरासमोरील प्रसादालयात पहाटेपासूनच लागबग सुरू झाली होती. प्रथम वांगी निवडून चिरण्यात आली. उकळत्या तेलात प्रथम 700 किलो वांगी तळण्यात आली. तळलेली वांगी परातीत काढण्यात आली. यानंतर भाजीसाठी मसाला बनवण्यात आला. त्यामध्ये ही वांगी मिसाळण्यात आली. विशेष पद्धतीनं भरताची भाजी तयार करण्यात आली. आचारी, देवस्थान, अन्नछत्र मंडळ, पुजारी, मानकरी आणि ग्रामस्थ यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या भव्य महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आलं.

उपवास सोडण्यासाठी भाविकांची गर्दी : चंपाषष्ठीला उपवास करण्याचा आणि वांग्याचं भरीत आणि रोडगा खाऊन उपवास सोडण्याची पारंपरिक रूढी आहे. या परंपरेनुसार हजारो भक्त प्रसाद घेण्यासाठी मंदिरात दाखल झाले. वांग्याचं भरीत, रोडगा आणि भाकरीचा महाप्रसाद देवस्थानकडून बनवण्यात आला. चंपाषष्ठी उत्सवातील पारंपरिक नैवेद्य आणि महाप्रसादाचा सोहळा यंदाही भक्तांच्या उत्साहात पार पडला. जेजुरीत सहा रात्री चाललेल्या चंपाषष्ठी उत्सवाची सांगता करण्यात आली.

