जेजुरी गडावर चंपाषष्ठी उत्सवास सुरुवात; करवीरपीठाचे शंकराचार्य श्री नृसिंह भारती यांच्या हस्ते विधीपूर्ण घटस्थापना

महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचं कुलदैवत असलेल्या खंडेरायाच्या चंपाषष्ठी उत्सवास सुरुवात झाली आहे. चंपाषष्ठीनिमित्त 'येळकोट येळकोट जय मल्हार'च्या घोषानं जेजुरी दुमदुमली.

Jejuri Champashashti 2025
जेजुरी गडावर चंपाषष्ठी उत्सवास सुरुवात (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 4:20 PM IST

1 Min Read
बारामती : अवघ्या महाराष्ट्राचं कुलदैवतआणि बहुजनांचे लोकदैवत असलेल्या खंडोबाच्या जेजुरी गडावर शुक्रवारपासून चंपाष्टमी म्हणजेच चंपाषष्ठीच्या षड्रात्र उत्सवाची उत्साहात सुरुवात झाली. करवीरपीठाचे शंकराचार्य श्री नृसिंह भारती यांच्या हस्ते सकाळी श्री खंडोबा आणि म्हाळसादेवी यांच्या उत्सवमूर्तीची विधीवत पूजा करुन घटस्थापना करण्यात आली. चंपाषष्ठीनिमित्त जेजुरी गडावर सहा दिवस विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे.

म्हणून साजरा होतो चंपाषष्ठी उत्सव : चंपाषष्ठी हा उत्सव खंडोबा भक्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. लोकश्रद्धेनुसार या कालावधीत खंडोबानं मणी-मल्ल या दैत्यांचा वध करून लोक कल्याण केलं. मनी मल्लाच्या त्रासातून लोकांची मुक्तता केली. या विजयाची स्मृती म्हणून हा सोहळा साजरा केला जातो. याच श्रद्धेनं दरवर्षी लाखो भाविक जेजुरी गडावर येत असतात.

जेजुरी गडावर चंपाषष्ठी उत्सवास सुरुवात (ETV Bharat Reporter)

उत्सवात होते बेल भंडाऱ्याची उधळण : उत्सव काळात गडावर दररोज पूजा, आरती, अभिषेक, मानाचे सोहळे आणि पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या दिवसांत भाविक आपल्या देव्हाऱ्यातील देव खंडोबाच्या भेटीसाठी म्हणून गडावर आणतात. ही परंपरा विशेषत्वानं पाहायला मिळते. संपूर्ण जेजुरी गड या दिवसांत मल्हार गड बेल भंडाराच्या पिवळ्याधमक रंगात न्हाऊन निघतो.

भाविकांसाठी सुविधा उपलब्ध : भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेत मार्तंड देवस्थान ट्रस्ट आणि प्रशासनाकडून सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. पाणी, आरोग्य सेवा, पार्किंग, रांग व्यवस्थापन, सुरक्षेसाठी विशेष नियोजन केल्याची माहिती देवस्थानानं दिली. सहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवामुळं जेजुरी गड भक्तीरसानं आणि परंपरेच्या रंगानं उजळून निघाला असून, राज्यभरातील भाविकांची मोठी उपस्थिती यंदाही अपेक्षित आहे.

चंपाषष्ठी : चंपाषष्ठी म्हणजे, त्रासापासून मुक्‍तीचा दिवस. आनंदाचा दिवस. चंपाषष्ठी यात्रेसाठी भाविक खंडोबाच्या दर्शनासाठी येतात. यात्रेत भाविकांची मोठी रांग लागते. घरातील सर्व मंडळी मोठ्या उत्‍साहाने सोहळ्यात सहभागी होतात. चंपाषष्ठी निमित्त जेजुरी गडावर हवन आणि अभिषेकाचा कार्यक्रम पार पडतो. शारदीय आणि चैत्र नवरात्री प्रमाणेच खंडोबा नवरात्रीमध्ये देखील घटस्थापना करण्याची, प्रत्येक दिवशी एक एक माळ वाढवण्याची प्रथा आहे.

