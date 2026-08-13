ETV Bharat / state

चमोलीमध्ये बोगदा कोसळला : 3 मजूर ठार 18 मजुरांची सुटका, एनडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू

पिपलकोटी इथं बोगदा कोसळून अनेक मजूर अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत 18 मजुरांची सुटका करण्यात आली आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 9:49 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून : उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात मोठा अपघात घडला आहे. पिपलकोटी इथं टिहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं ( THDC ) बांधलेला बोगदा कोसळला आहे. या घटनेत 3 मजूर ठार झाले असून 18 मजुरांची सुटका केली आहे. चमोलीचे जिल्हा दंडाधिकारी गौरव कुमार यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली आहे. आतापर्यंत बोगद्यातून आठ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली असून, बचावकार्य सुरू आहे. याबाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही सोशल मीडियावर या प्रकरणाबाबत माहिती दिली आहे.

बोगद्यात मलबा आणि पाणी शिरल्यानं अडकले मजूर : पिपलकोटी येथील THDC बोगद्यात मलबा आणि पाणी शिरल्याची माहिती मिळाली आहे. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता, NDRF आणि UKSDRF ची पथकं तातडीनं घटनास्थळी रवाना करण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित सर्व यंत्रणांना युद्धपातळीवर मदत व बचावकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आपण अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. बोगद्यात अडकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सुखरूप सुटका करणं हे आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मी सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी ईश्वराकडं प्रार्थना करतो, असं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोशल माध्यमात नमूद केलं आहे.

बातमी अपडेट होत आहे. . . .

हेही वाचा :

  1. तेलंगणा बोगदा दुर्घटना: रडारवर 4 जण आढळले, वाचण्याची शक्यता कमी?
  2. सिक्कीम बोगदा दुर्घटना! 7 जणांचा मृत्यू, अनेक कामगार अडकल्याची भीती; वायू गळतीमुळे बचावकार्यात अडथळे
  3. सिक्कीममधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट; 20 कामगारांचे मृतदेह बाहेर; आणखी 5 जणांचा शोध सुरू
Last Updated : August 13, 2026 at 11:05 PM IST

TAGGED:

CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT
CHAMOLI THDC TUNNEL COLLAPSES
चमोलीमध्ये बोगदा कोसळला
एनडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू
CHAMOLI PIPALKOTI TUNNEL COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.