चमोलीमध्ये बोगदा कोसळला : 3 मजूर ठार 18 मजुरांची सुटका, एनडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू
पिपलकोटी इथं बोगदा कोसळून अनेक मजूर अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत 18 मजुरांची सुटका करण्यात आली आहे.
Published : August 13, 2026 at 9:49 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:05 PM IST
देहरादून : उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात मोठा अपघात घडला आहे. पिपलकोटी इथं टिहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं ( THDC ) बांधलेला बोगदा कोसळला आहे. या घटनेत 3 मजूर ठार झाले असून 18 मजुरांची सुटका केली आहे. चमोलीचे जिल्हा दंडाधिकारी गौरव कुमार यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली आहे. आतापर्यंत बोगद्यातून आठ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली असून, बचावकार्य सुरू आहे. याबाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही सोशल मीडियावर या प्रकरणाबाबत माहिती दिली आहे.
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
बोगद्यात मलबा आणि पाणी शिरल्यानं अडकले मजूर : पिपलकोटी येथील THDC बोगद्यात मलबा आणि पाणी शिरल्याची माहिती मिळाली आहे. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता, NDRF आणि UKSDRF ची पथकं तातडीनं घटनास्थळी रवाना करण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित सर्व यंत्रणांना युद्धपातळीवर मदत व बचावकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आपण अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. बोगद्यात अडकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सुखरूप सुटका करणं हे आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मी सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी ईश्वराकडं प्रार्थना करतो, असं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोशल माध्यमात नमूद केलं आहे.
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