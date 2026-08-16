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'अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा किंवा दिरंगाई आढळल्यास कारवाई करणार'- उदय सामंतांचा इशारा

चाकण एमआयडीसीमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था, वाहनांसाठी पार्किंगची समस्या, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा यांसारखे अनेक प्रश्न गेल्या काही काळापासून कायम आहेत. त्यावर उदय सामंत यांनी भाष्य केलं.

Minister Uday Samant
मंत्री उदय सामंत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 7:37 PM IST

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पुणे : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकण एमआयडीसीचा (MIDC) दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रलंबित प्रश्न तातडीनं मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं. ''केवळ पाहणी करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे'', असा स्पष्ट संदेश सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

चाकण MIDCमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था, साइड शोल्डरचा अभाव, वाहनांसाठी पार्किंगची समस्या, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा तसेच अंडरग्राउंड केबल यांसारखे अनेक प्रश्न गेल्या काही काळापासून कायम आहेत. याशिवाय PMRDA, महापालिका, MIDC आणि महावितरण अशा विविध यंत्रणांशी संबंधित प्रश्नांमुळे उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री उदय सामंत (ETV Bharat)

''औद्योगिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. चाकण परिसरातील दोन-तीन प्रमुख रस्त्यांची कामं तातडीनं पूर्ण केल्यास औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे 25 टक्के समस्या कमी होऊ शकतात'', असा दावा त्यांनी केला. ''रस्त्यांची अवस्था सुधारल्यास वाहतूक कोंडी, मालवाहतुकीतील अडथळे आणि वाहनांच्या पार्किंगशी संबंधित अनेक प्रश्नांवरही परिणामकारक तोडगा निघू शकतो'', असं उद्योजकांनी स्पष्ट केलं.

या सर्व समस्यांचा समन्वयानं पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करून नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचं सांगण्यात आलं. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रश्नांची निश्चित मुदतीत पूर्तता करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कामात अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा किंवा दिरंगाई आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिला.

चाकण MIDC ही राज्यातील महत्त्वाची औद्योगिक पट्टी असून येथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगारनिर्मिती झालीय. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला पोषक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं आवश्यक असल्याचं सामंत यांनी अधोरेखित केलं. राजकीय टीका-टिप्पणी बाजूला ठेवून उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. दरम्यान, PMRDAशी संबंधित एका व्यक्तीच्या जमिनीच्या तक्रारीबाबतही स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिलं. त्यामुळे या दौऱ्यात केवळ पाहणी न करता प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आल्याचं दिसून आलं.

“मंत्री पाहणीला आले म्हणून प्रश्न सुटत नाहीत; निर्णय घेऊन त्याचा निकाल दिसला पाहिजे,” हा या संपूर्ण बैठकीतील संवादाचा प्रमुख सूर ठरला. आता चाकण MIDCतील उद्योजकांच्या समस्या प्रत्यक्षात कितपत मार्गी लागतात आणि संबंधित विभागांकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती वेगानं होते, याकडे उद्योजकांचं लक्ष लागलंय.

खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाणी-विजेच्या समस्या, कचरा आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरून पुण्यातील चाकण औद्योगिक परिसर चर्चेत आलाय. भारतातील सर्वात मोठे ‘ऑटो हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसीमधून 20 लघुउद्योगांनी स्थलांतराचं नियोजन केलंय. या कंपन्यांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे 1 हजार कोटी रुपये असून, त्यामध्ये 2 हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.

चाकणचा 'हब' दर्जा गमावण्याचा धोका - यावेळी या 20 कंपन्यांतील उद्योग प्रतिनिधीनी नुकतेच सांगितलं की, आम्हाला 5 किमीचे अंतर कापण्यासाठी 2 तासांपर्यंतचा वेळ लागत असून पाण्याने भरलेले खड्डे आणि दुरुस्ती न केलेले रस्ते यामुळं अलीकडच्या काळात अनेक अपघात झाले आहेत. त्यात काहींना जीवही गमवावा लागला. खराब रस्त्यांमुळं वाहनांचं नुकसान, इंधनाचा अतिरिक्त वापर आणि देखभालीचा खर्च देखील वाढला आहे. यामुळं पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील समस्यांमुळं गेल्या काही वर्षांत 50 हून अधिक उद्योग इतर राज्यांमध्ये (गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) स्थलांतरित झाले आहेत.

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Last Updated : August 16, 2026 at 7:37 PM IST

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UDAY SAMANT ON CHAKAN MIDC
CHAKAN INDUSTRIAL AREA ISSUES
चाकण MIDC
उदय सामंत न्यूज
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