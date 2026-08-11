चाकण MIDC मधून 20 कंपन्या गाशा गुंडाळणार?; 4 हजार कर्मचाऱ्यांचा रोजगार संकटात, कारण काय?
चाकण MIDC मध्ये वाहन उद्योगाशी संबंधित मोठ्या कंपन्यांसोबतच शेकडो लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांमुळे हजारो कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
Published : August 11, 2026 at 3:01 PM IST
पुणे : मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, स्कोडा आणि ह्युंदाई यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमुळे देशाच्या औद्योगिक नकाशावर ठळक स्थान निर्माण केलेल्या चाकण औद्योगिक वसाहतीसमोर आता मोठं संकट उभं राहिलं आहे. चाकण MIDC परिसरातील खड्डेमय रस्ते, वाढती वाहतूक कोंडी, अपघात आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे तब्बल 20 लघुउद्योगांनी चाकणमधून स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे उद्योग सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDC मध्ये स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितलं जात आहे.
खड्डे, ट्रॅफिकमुळे उद्योगांना आर्थिक नुकसान : चाकण MIDC मध्ये वाहन उद्योगाशी संबंधित मोठ्या कंपन्यांसोबतच शेकडो लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांमुळे हजारो कामगारांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चाकण परिसरातील वाहतूक व्यवस्था गंभीर बनली आहे.
रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे, वाढती अवजड वाहनांची संख्या, रस्त्यांची अपुरी क्षमता आणि वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. मालवाहतुकीला लागणारा अतिरिक्त वेळ, वाहनांचे वाढते देखभाल खर्च आणि अपघातांचा धोका यामुळे उद्योगांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उत्पादन आणि मालवाहतुकीवर परिणाम होत असल्यानं काही लघुउद्योगांनी पर्यायी औद्योगिक क्षेत्रांचा विचार सुरू केला आहे. त्यातूनच सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDC मध्ये स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. चाकण MIDC मधून उद्योगांचं स्थलांतर सुरू झाल्यास त्याचा परिणाम स्थानिक रोजगार, व्यवसाय आणि संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चाकण परिसरातील रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न तातडीनं सोडवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वाहतूक कोंडीची समस्या : कच्चा माल घेऊन येणाऱ्या वाहनांसह तयार माल घेऊन जाणारे ट्रक आणि कंटेनर अनेकदा तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहतात. त्यामुळे इंधनाचा खर्च वाढत असून वाहनांच्या फेऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. तयार माल वेळेत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवताना उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादनाचं वेळापत्रक विस्कळीत होत असल्यानं उत्पादन खर्च, नफा आणि ग्राहकांशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांवर थेट परिणाम होत असल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे.
20 लघुउद्योगांनी स्थापन केली समिती : या पार्श्वभूमीवर चाकण MIDC मधील सुमारे 20 लघुउद्योगांनी एकत्र येत संघटना स्थापन केली असून, खंडाळा MIDC मध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू केल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात या कंपन्या चाकणमधील आपला व्यवसाय गुंडाळून साताऱ्याकडे स्थलांतर करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
चाकण सोडण्याची इच्छा नाही, पण तरीही... : उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, चाकणमध्ये उद्योग उभे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली आहे. चाकण सोडण्याची इच्छा नसतानाही सध्याच्या परिस्थितीमुळे उद्योग टिकवणं कठीण होत आहे. कामगारांची ये-जा, कच्च्या मालाची वाहतूक आणि तयार मालाची वेळेत डिलिव्हरी या तिन्ही बाबींवर वाहतूक कोंडीचा परिणाम होत आहे. अनेकदा वाहतूक कोंडीमुळे माल वेळेत पोहोचत नसल्यानं ग्राहकांच्या तक्रारींचाही सामना करावा लागत आहे.
चाकणला एक हजार कोटींचा फटका? : दरम्यान, या 20 कंपन्यांचं संभाव्य स्थलांतर झाल्यास चाकण परिसराला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. संबंधित उद्योगांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या स्थलांतराचा परिणाम केवळ संबंधित उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता त्यांच्या पुरवठा साखळीवरही होण्याची शक्यता आहे.
4 हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावरही संकट : या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 4 हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावरही संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कंपन्या खंडाळा MIDC मध्ये स्थलांतरित झाल्यास स्थानिक कामगारांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावं लागू शकतं. अनेक कामगार चाकण आणि परिसरात वास्तव्यास असून त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या रोजगारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे उद्योगांचं संभाव्य स्थलांतर हा केवळ औद्योगिक प्रश्न न राहता रोजगाराचा प्रश्नही बनला आहे.
या उद्योगांवर अवलंबून असलेले वाहतूकदार, पॅकेजिंग व्यावसायिक, कंत्राटी कामगार, हॉटेल व्यावसायिक, छोटे दुकानदार आणि विविध सेवा पुरवणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मूलभूत सुविधांचा अभाव : चाकण MIDC चा विस्तार गेल्या काही वर्षांत झपाट्यानं झाला आहे. मोठ्या वाहननिर्मिती कंपन्यांमुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांचं लक्ष या परिसराकडे वेधलं गेलं. मात्र, औद्योगिक विकासाच्या तुलनेत रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था सक्षम झालेली नसल्याची उद्योजकांची प्रमुख तक्रार आहे. वाढत्या उद्योगांच्या गरजेनुसार रस्त्यांची क्षमता वाढवणं, वाहतूक नियोजन करणं, खड्डे बुजवणे आणि अवजड वाहनांसाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था उभारणं आवश्यक असल्याचे उद्योग क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे.
कंपन्या प्रत्यक्षात स्थलांतरित होण्यापूर्वी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा एक-दोन कंपन्यांपासून सुरू होणारा स्थलांतराचा हा प्रवाह भविष्यात आणखी उद्योगांपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
चाकण MIDC चा औद्योगिक गड टिकवायचा असेल तर केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. 4 हजार रोजगार आणि सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा प्रश्न असल्यानं प्रशासन या समस्येकडे किती गांभीर्यानं पाहते, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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