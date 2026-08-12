चाकण एमआयडीसीत पायाभूत सुविधांच्या अभावाने 20 लघु उद्योगांचं स्थलांतराचं नियोजन; 2 हजार रोजगार धोक्यात?
चाकण एमआयडीसीतील खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळं 20 उद्योग स्थलांतराच्या तयारीत आहेत. यामुळं 2 हजार रोजगार धोक्यात येणार आहेत.
Published : August 12, 2026 at 6:39 PM IST
पुणे : भारतातील सर्वात मोठे ‘ऑटो हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसीमध्ये छोट्या-मोठ्या मिळून जवळपास 7 हजारांहून अधिक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये हजारो कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि सरकारकडून लघुउद्योगांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळं उद्योगांसमोर मोठं संकट निर्माण झालंय. या समस्यांमुळं चाकण एमआयडीसीतील 20 लघुउद्योगांनी स्थलांतराचं नियोजन केलंय. या कंपन्यांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे 1 हजार कोटी रुपये असून, त्यामध्ये 2 हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. त्यामुळं या उद्योगांच्या स्थलांतरामुळं रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एमआयडीसी परिसरातील समस्यांचा पाढा : यासंदर्भात आज पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसीतील 20 लघुउद्योगांचे मालक, संचालक, भूमिपुत्र तसंच विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी एमआयडीसी परिसरातील समस्यांचा पाढाच वाचून दाखवला.
20 लघुउद्योग खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर : उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितलं की, चाकण एमआयडीसीतील लघु आणि मध्यम उद्योगांना खराब रस्ते, खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा मोठा फटका बसत आहे. वाहतुकीतील विलंब आणि सुरक्षेच्या समस्यांमुळं सुमारे 20 लघुउद्योग खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. हे उद्योग स्थलांतरित झाल्यास परिसराचं वार्षिक सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, तसंच सुमारे 2 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
चाकणचा 'हब' दर्जा गमावण्याचा धोका : यावेळी या 20 कंपन्यांतील उद्योग प्रतिनिधीनी सांगितलं की, सद्यस्थितीमध्ये अंतर्गत आणि मुख्य रस्त्यांपैकी जवळपास निम्म्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून काही ठिकाणी तर रस्ते वाहनांच्या ये-जा करण्यायोग्य राहिलेले नाहीत. आम्हाला 5 किमीचे अंतर कापण्यासाठी 2 तासांपर्यंतचा वेळ लागत असून पाण्याने भरलेले खड्डे आणि दुरुस्ती न केलेले रस्ते यामुळं अलीकडच्या काळात अनेक अपघात झाले आहेत आणि त्यात काहींना जीवही गमवावा लागला. अरुंद रस्ते, अतिक्रमणे आणि रस्त्यावर उभे केलेले ट्रक यामुळं वाहतुकीचा मार्ग अरुंद होतो, परिणामी कामाच्या वेळा आणि माल पाठवण्याचं वेळापत्रक विस्कळीत होत असून 5 ते 10 टक्के एवढं नुकसान होत आहे. कच्चा माल आणि तयार मालाची वाहतूक ठप्प झाल्यामुळं उत्पादनातील नुकसान आणि 'ओईएम' पुरवठ्याच्या वेळा पाळण्यात येणारं अपयश वाढत आहे. तसंच खराब रस्त्यांमुळं वाहनांचं नुकसान, इंधनाचा अतिरिक्त वापर आणि देखभालीचा खर्च देखील वाढला आहे. यामुळं पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील समस्यांमुळं गेल्या काही वर्षांत 50 हून अधिक उद्योग इतर राज्यांमध्ये (गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) स्थलांतरित झाले आहेत. आता चाकणचा 'हब' म्हणून असलेला दर्जा गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वाहतूक कोंडीमुळं मानसिक त्रास : एका उद्योजकानं सांगितलं की, चाकण परिसरात सुरळीत वाहतुकीसाठी आवश्यक दर्जाचे रस्ते उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर नियमित वीजपुरवठा, पिण्याचं पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी सक्षम यंत्रणाही उपलब्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या समस्यांबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसी प्रशासनाकडं ई-मेलद्वारे तसंच प्रत्यक्ष पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला. दररोजच्या वाहतूक कोंडीमुळं उद्योजक आणि कामगारांना मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागत असून, युनिट्सची एकूण कार्यक्षमताही कमी होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
2 हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत : चाकणमध्ये उद्योगांचं अस्तित्वच धोक्यात आल्यानं उद्योजकांनी एकत्र येऊन सोसायटी स्थापन केली आहे. चाकणमधून खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर अधिकृत प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. या 20 युनिट्समध्ये 2 हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि कामगार थेट कार्यरत आहेत. स्थलांतराचा निर्णय घेताना कामगारांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी उद्योजक संवेदनशील असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अन्यथा खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर अटळ : “सर्व उद्योजक हे पहिल्या पिढीतील असून शून्यातून व्यवसाय उभा केलाय. आमचा उद्देश केवळ नफा कमावणं नसून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेला पाठबळ देत रोजगारनिर्मिती करणं हा आहे. शासन आणि प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून चाकण परिसर वाहतूक कोंडीमुक्त केला आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर सध्याची युनिट्स चाकणमध्येच सुरू ठेवून भविष्यातील विस्तारासाठीही येथेच पर्यायांचा विचार करता येईल. अन्यथा खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर अटळ आहे,” असं उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितलं.
रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता : याबाबत पीएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता शिवकुमार कुपल म्हणाले की, चाकण व परिसरातील भीषण औद्योगिक वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या रस्ते विभागाकडून 100 कोटी रुपयांच्या 7 प्रमुख रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून ही कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. ही सर्व 7 कामे फेब्रुवारी 2027 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन असून, त्यानंतर चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत होईल. तसेच जे आरोप आमच्यावर होत आहे, ते खोटे आणि चुकीचे असून 7 ते 8 विविध यंत्रणा यात काम करत आहेत. यांच्यात समन्वयाची गरज आहे.
मार्च 2027 पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचं नियोजन : याबाबत एमआयडीसीचे अधिकारी निलेश मोंडवे म्हणाले, "चाकणमधील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण व सुधारणेसाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुमारे 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून गेल्या 8 महिन्यांपासून कामे वेगाने सुरू आहेत. मार्च 2027 पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. चाकण परिसरातील 40 किलोमीटर मुख्य रस्त्यांपैकी 10 किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व सक्षमीकरण यापूर्वीच पूर्ण झालं आहे. उर्वरित 25 किलोमीटर रस्त्यांचं काम सध्या वेगानं सुरू असून, मार्च 2027 पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय. चाकण एमआयडीसी सोडून कंपन्या बंद पडत आहेत किंवा बाहेर चालल्या आहेत, अशी कोणतीही अधिकृत नोंद किंवा माहिती एमआयडीसीकडं उपलब्ध नाही. संबंधित कंपन्या एमआयडीसीच्या बाहेर असून यांच्या माध्यमातून आम्हाला पत्रव्यवहार झाल्यास आम्ही यांना सोयी सुविधा पुरवत आहोत. तसंच जी काही रस्त्यांच्या संदर्भात कामं सुरू आहेत ती लवकरात लवकर पूर्ण होतील.
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