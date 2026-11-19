दादर रेल्वे स्थानक नव्हे, तर मेट्रोला देणार ‘चैत्यभूमी’ नाव; विरोध होऊ लागताच फडणवीस यांचा यू-टर्न
दादर स्थानकाच्या नामकरणाचा मुद्दा पुढे आला होता. मात्र, शिंदे शिवसेनेचे नेते शिशिर शिंदे यांनी भाजपावर जोरदार टीका केल्यानंतर या विषयाला राजकीय संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले.
Published : November 19, 2026 at 4:48 PM IST
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दादर रेल्वे स्थानकाचे नामकरण ‘चैत्यभूमी’ करण्याची घोषणा केली. मात्र, नामकरणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापू लागताच फडणवीस यांनी यू टर्न घेत दादर रेल्वे स्थानक नव्हे तर मेट्रोला नाव देणार असल्याचे स्पष्ट केले. दादरच्या नामांतरावरून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या कोलांटउडीची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून ‘चैत्यभूमी’ करण्याच्या चर्चेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर येतात. त्यामुळे दादर स्थानकाच्या नामकरणाचा मुद्दा पुढे आला होता. मात्र, या चर्चेला राजकीय विरोध सुरू झाला. विशेषतः शिंदे शिवसेनेचे नेते शिशिर शिंदे यांनी भाजपावर जोरदार टीका केल्यानंतर या विषयाला राजकीय संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराबाबत सरकारचा कोणताही निर्णय नसल्याचे स्पष्ट केले.
मेट्रोच्या नाव बदलणार - दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही निर्णय नसून, दादर मेट्रो स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नामकरणासाठी केंद्र सरकारकडून काही मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार विधिमंडळ समितीशी संबंधित तांत्रिक बाबी आणि आवश्यक औपचारिकता आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नामकरणासंदर्भातील पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शिशिर शिंदेंचा भाजपवर घणाघात - दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराच्या चर्चेवरून शिंदेसेनेचे नेते शिशिर शिंदे यांनी भाजपाला लक्ष्य केले. दादरचे नामकरण चैत्यभूमी करणे म्हणजे मुंबईला आग लावण्याचा प्रयत्न असून मराठी माणसांमध्ये फूट पाडून आपापसात संघर्ष घडवण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेनेचे उपनेते आणि माजी आमदार शिशिर शिंदे यांनी केला. शिवसेना हा प्रयत्न हाणून पाडेल, असा इशारा शिंदे यांनी भाजपाला दिला. तसेच स्वतंत्र ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख पुसण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली होती.
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